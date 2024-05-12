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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 12 Mayıs 2024

12 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Duygularınızın zorlayıcı ve karanlık yüzlerini de keşfedebilirsiniz ancak kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart.

BOĞA
Bugünlerde partnerinizle kamp yapmak, bir spor ya da dansa yazılmak birlikte herhangi bir aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz.

İKİZLER
Hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun siz nezaketinizi korursanız ve en önemlisi her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anlayarak hayatı akışına bırakmanız olacak.

YENGEÇ
Maddi konularda kendinizi darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi ilerleyebilmeniz için size cesaret verecek.
Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz.

ASLAN
Bu aralar çoklu ihtimalleri göz önünde bulundurarak aşk hayatınıza hareket katabilirsiniz. Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz.

BAŞAK
Bugünler sizler için ruhsal gelişim ve öğrenim odaklı günler olacak. Duygularınızın ve duygusallığınızın ön plana çıkacağı bir gündesiniz.

TERAZİ
Hayattaki isteklerinizi yerine getirebilmek için elinize çeşitli fırsatlar geçecek ve bu fırsatları olumlu yönde kullanmayı başarabileceksiniz.

AKREP
Maddi imkanlar olan kişilerin yardımınıza koştuğunu görerek rahatlayabilirsiniz.
Borç enerjisini mümkün olduğunca üzerinizde biriktirmemeye çalışın.

YAY
Bugünlerde hayatınızda içsel huzur ve dengenizin olması çok önemli. Bunu yapmak yerine harcamalarınızı ötelemek çok daha sağlıklı olacaktır.

OĞLAK
Bugünlerde maddi konularda ihtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz günlerde olduğunuz için kredi anlaşmalarına yönelebilirsiniz.

KOVA
Yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün.

BALIK
Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız faydalı olacaktır. Yeniliklere başlamak için uygun bir gün olmasa da var olan işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun.

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