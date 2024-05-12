Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygularınızın zorlayıcı ve karanlık yüzlerini de keşfedebilirsiniz ancak kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart.

BOĞA

Bugünlerde partnerinizle kamp yapmak, bir spor ya da dansa yazılmak birlikte herhangi bir aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz.

İKİZLER

Hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun siz nezaketinizi korursanız ve en önemlisi her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anlayarak hayatı akışına bırakmanız olacak.

YENGEÇ

Maddi konularda kendinizi darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi ilerleyebilmeniz için size cesaret verecek.

Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz.

ASLAN

Bu aralar çoklu ihtimalleri göz önünde bulundurarak aşk hayatınıza hareket katabilirsiniz. Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz.

BAŞAK

Bugünler sizler için ruhsal gelişim ve öğrenim odaklı günler olacak. Duygularınızın ve duygusallığınızın ön plana çıkacağı bir gündesiniz.

TERAZİ

Hayattaki isteklerinizi yerine getirebilmek için elinize çeşitli fırsatlar geçecek ve bu fırsatları olumlu yönde kullanmayı başarabileceksiniz.

AKREP

Maddi imkanlar olan kişilerin yardımınıza koştuğunu görerek rahatlayabilirsiniz.

Borç enerjisini mümkün olduğunca üzerinizde biriktirmemeye çalışın.

YAY

Bugünlerde hayatınızda içsel huzur ve dengenizin olması çok önemli. Bunu yapmak yerine harcamalarınızı ötelemek çok daha sağlıklı olacaktır.

OĞLAK

Bugünlerde maddi konularda ihtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz günlerde olduğunuz için kredi anlaşmalarına yönelebilirsiniz.

KOVA

Yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün.

BALIK

Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız faydalı olacaktır. Yeniliklere başlamak için uygun bir gün olmasa da var olan işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun.