Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kime neden yardım edeceğinizi iyi hesaplamalısınız.

Sonradan pişman olacağınız fedakarlıklar da yapmamanız sizin için iyi olacaktır.

Maddiyatınızı koruyun.

BOĞA

Bir süredir yaşadığınız kaosları atlatma imkanı bulacaksınız.

Özellikle aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz.

İKİZLER

Bugünlerde kendinizin en iyi versiyonu olmaya özen gösteriyorsunuz. bu aralar yaşadığınız maddi problemleriniz sizi daha başarılı olmaya teşvik edecek.

YENGEÇ

Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte.

Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.

ASLAN

Dualarınızın karşılık bulduğunu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Huzuru özlediğiniz için kolay adapte olabilecek ve mutluluğun kıymetini bilerek hareket edebileceksiniz.

BAŞAK

Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.

TERAZİ

Özellikle şehir değiştirmek isteyen Terazi'ler için oldukça uygun bir gün. Daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim odaklı konularda da başarılı olabileceksiniz.

AKREP

Bu sebepten geçmişteki hatalarınızı bilgelik fırsatı olarak görebilirsiniz.

Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz.

YAY

Bu aralar neyi ne kadar istediğinizi, neyi ne kadar düşündüğünüzü iyi analiz etmeniz gerekiyor.

İlerleyen günlerde gelecek ilhamlar ile çözüme ulaşacaksınız.

OĞLAK

Planlarınızı yürürlüğe koymak için sabırlı olmanız ve kolayca demoralize olmamanız gerekmekte.

Aşkta sıkıntılarınızı aştığınız bir dönemdesiniz.

KOVA

Geçmişe çok fazla takılı olduğunuz bir dönemdesiniz. Kalbinizin sesini dinlemek sizlere oldukça iyi gelecek.

Özür dilemek istiyorsanız bu erdemliktir.

BALIK

Hayatın bir doğası olarak problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır. Hemen geri çekilmek yerine bu sorundan nasıl bir ders alacağınıza odaklanın.