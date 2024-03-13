Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz.

Hayatınızda neyi değiştirmekten korkuyor iseniz onu değiştirme cesaretine sahip olacağınız bir gün.

BOĞA

Bugünlerde çevreniz ve arkadaşlarınızla barışık ve mutlu olacaksınız ancak iş çevrenizde haksızlığa uğrama ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olun.

İKİZLER

Son zamanlarda başkalarından gördüğünüz zararlar sizde yeter hissiyatı uyandırmakta.

Dostlarınıza karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

Aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte.

Ancak sadece sizin özverinizle başarılı olunabilecek bir durum değil.

ASLAN

Başarılı ve güzel işler yaptıkça nazara gelmeniz olası. Negatif enerjileri azaltmak için maneviyatınızı yükseltmeye çalışın. Sorumluluklarınızın artacağı bir gün.

BAŞAK

Başarılı bir gündesiniz bu da iç huzurunuzu arttıracak. Sevdiğiniz işi yapmanız sizi daha da cesaretlendirici bir konuma getirebilir. Çalışkanlığınızı arttırabilir.

TERAZİ

Epey süreden beri iyi güzel, kısmetli ve ilişkinizde istediğinizi elde ettiğiniz halde idiniz. Bugünlerde yargılama hayatınızın genel konusu olabilir.

AKREP

Partnerinizin de denge kurmasına izin vermeniz lazım.

Onu dinleyin ve isteklerini anlamaya çalışın ve kabınız kadar değişime ayak uydurun.

YAY

Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişiler için kararlar alacak gücü bulabileceksiniz.

Ağız dalaşına girmek yerine sessizce gitmek sizlere daha çok yakışacaktır.

OĞLAK

Bolluk odaklı bir günde olduğunuz için enerjiniz de yükselecek. Mutluluğunuz çevrenize de yansıyacak. Partnerinizle tartışmaktan kaçının.

KOVA

Özellikle yeni girişimleriniz oldukça sevgi dolu bir şekilde büyüyecek.

Yeniliklere cesaret ile gittiğiniz taktirde başarınız daha da artacak.

BALIK

Günün en şanslı burçlarından bir tanesi sizlersiniz. Hayatınızın bugün akışta olduğunu derinden hissedebilirsiniz.

Maddi imkanlarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz.