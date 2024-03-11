Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde hayatınızda istikrar gerektiren noktalarda başarılı olabilirsiniz.

Kutsal gördüğünüz şeylerin etrafınızdaki varlığı size oldukça iyi gelecek.

BOĞA

Yeni gelen günleriniz güzelliklerle beraber gelse de geriden gelen travmalar zihninizi meşgul edebilir. Bu meşguliyeti bitirmek için ise daha sabırlı olmanız gerekmekte.

İKİZLER

Aşk hayatınızda negatif enerjilerin olmadığını anlamalı ve olayları bütünsel görmelisiniz. Bugünlerde partnerinize ve ilişkinize çok şüpheci yaklaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Çevrenizi genişlettiğiniz ve yeni insanlar ve kültürler gördüğünüz bir gün. Özellikle iş odaklı açılımlarda farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde geçmişten gelen problemlerinizi çözmek ve zihninizde bitirmek için zaman harcayabilirsiniz.

Yazmak ve konuşmak size iyi gelecektir.

BAŞAK

İç huzurunuzu sağladığınızda etrafınızdaki kişilerin de sizlere aynı sempati ile yaklaştığını görebilirsiniz. Özellikle iş arkadaşlarınıza karşı sempatinizi arttırdığınız bir gündesiniz.

TERAZİ

Maddi konularda kısmetinizin arttığı bir gündesiniz ancak yardım severliğiniz etrafınızda tehlikeli enerjiler toplanmasına neden olabilir.

AKREP

Bugünlerde sosyalleşmenin tadını çıkartabilirsiniz.

Maddi anlamda bugünlerde çok bereketli olmasanız da pratik zekanız ile sorunların üstesinden gelebileceksiniz.

YAY

Böyle bir durum içerisinde kalmak sizi bir hayli meşgul edebilir sonunda ise bir problem olmadığını gördüğünüzde boşuna meşgul olduğunuzu hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz.

Ayrıca öz eleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız bazı hataları kabul etme erdemliği gösterebileceksiniz.

KOVA

Başarılarınız bugünlerde sizi etrafınızda daha sevilen biri haline getirecek.

Geriden gelen bazı kırgınlıklarınızı da çözümlemek için uygun bir gün.

BALIK

Bu aralar karşı cinsli aşkta yapacağınız yeni açılımlar başarılı olabilir ancak yine de dikkatli ve birbirinizi tanımaya yönelik olmalısınız.

Sakin kalmakta fayda var.