Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde partnerinizle enerji uyumunuzun yüksek olması, birlikte eğlenebilmeniz ve keyifli zaman geçirmeniz söz konusu olabilir.

BOĞA

Bu aralar isteklerinizi gerçekleştirmek ve işinizde belli bir vizyon yaratmak için uygun bir gündesiniz.

Tarzınız ve çalışma biçiminizle ortaya çıkacaksınız.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle işinizi yaparken etrafınızdaki kişilerle temas kurmaktan kaçınabilir, gün içerisinde en çok bunu hatırlamayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde eğer flört aşamasında iseniz aynı şekilde muhabbetinizin artacağı bir gündesiniz.

İkili ilişkiler konusunda bugün oldukça şanslısınız.

ASLAN

Karşı burcunuzdaki kozmik aktivite size o kadar çok çekicilik kazandıracak ki rakipleriniz bile sizi inkar edemez. Sizin kazanan olduğunuzu onlar da biliyor.

BAŞAK

Sosyal ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara dahil olacak durumlar sizi sonradan zorlayabilir.

Aşk ilişkinizde partnerinizle yakaladığınız uyuma büyük önem vereceksiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda kendinizi ilişki içerisinde yeterince ilgi görmüyor hissedebilirsiniz.

Eksiklerinizi ve alışverişlerinizi tamamlamak için uygun bir gün.

AKREP

Bugünlerde kişisel bakım, temizlik gibi alanlara oldukça önem gösterdiğiniz ve her şey tam olduğunda kendinizi iyi hissettiğiniz bir gündesiniz.

YAY

Bugünlerde iş ilişkileri hususunda ciddi adımlar atmaya niyet edebilir, iş arkadaşlarınızla planlamalar çıkartabilirsiniz. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

OĞLAK

Dalgınlık odaklı ufak kazaları önlemeniz oldukça önemli. İş konusunda üstlerinizle yaşayabileceğiniz problemleri için yol haritası belirlemek gibi şanslarınız olacak.

KOVA

Bugün Venüs ve Mars burcunuzu aydınlatırken, hiç bu kadar popüler olmadığınıza dair iddiaya girebilirsiniz. Herkes arkadaşın olmak istiyor.

BALIK

Önümüzdeki günlerde adeta sihirli bir değnek gibi ortadan kaybolacak.

Hayal gücünüzün gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan tuhaf zihinsel resimler yaratmasına izin vermeyin.