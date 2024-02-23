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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 23 Şubat 2024

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23 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde partnerinizle enerji uyumunuzun yüksek olması, birlikte eğlenebilmeniz ve keyifli zaman geçirmeniz söz konusu olabilir.

BOĞA
Bu aralar isteklerinizi gerçekleştirmek ve işinizde belli bir vizyon yaratmak için uygun bir gündesiniz.
Tarzınız ve çalışma biçiminizle ortaya çıkacaksınız.

İKİZLER
Bugünlerde özellikle işinizi yaparken etrafınızdaki kişilerle temas kurmaktan kaçınabilir, gün içerisinde en çok bunu hatırlamayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde eğer flört aşamasında iseniz aynı şekilde muhabbetinizin artacağı bir gündesiniz.
İkili ilişkiler konusunda bugün oldukça şanslısınız.

ASLAN
Karşı burcunuzdaki kozmik aktivite size o kadar çok çekicilik kazandıracak ki rakipleriniz bile sizi inkar edemez. Sizin kazanan olduğunuzu onlar da biliyor.

BAŞAK
Sosyal ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara dahil olacak durumlar sizi sonradan zorlayabilir.
Aşk ilişkinizde partnerinizle yakaladığınız uyuma büyük önem vereceksiniz.

TERAZİ
Aşk konusunda kendinizi ilişki içerisinde yeterince ilgi görmüyor hissedebilirsiniz.
Eksiklerinizi ve alışverişlerinizi tamamlamak için uygun bir gün.

AKREP
Bugünlerde kişisel bakım, temizlik gibi alanlara oldukça önem gösterdiğiniz ve her şey tam olduğunda kendinizi iyi hissettiğiniz bir gündesiniz.

YAY
Bugünlerde iş ilişkileri hususunda ciddi adımlar atmaya niyet edebilir, iş arkadaşlarınızla planlamalar çıkartabilirsiniz. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

OĞLAK
Dalgınlık odaklı ufak kazaları önlemeniz oldukça önemli. İş konusunda üstlerinizle yaşayabileceğiniz problemleri için yol haritası belirlemek gibi şanslarınız olacak.

KOVA
Bugün Venüs ve Mars burcunuzu aydınlatırken, hiç bu kadar popüler olmadığınıza dair iddiaya girebilirsiniz. Herkes arkadaşın olmak istiyor.

BALIK
Önümüzdeki günlerde adeta sihirli bir değnek gibi ortadan kaybolacak.
Hayal gücünüzün gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan tuhaf zihinsel resimler yaratmasına izin vermeyin.

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