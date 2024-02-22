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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
22 Şubat 2024, Perşembe

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22 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk ilişkilerinizde belirgin başarı yaşayabilirsiniz.
Geçmişteki aldığınız dersler vesilesi ile doğru aşkı bulmak ve doğru davranmak konusunda uzmanlaşabilirsiniz.

BOĞA
Maddiyat ve ailevi sorunlarınızla alakalı neredeyse bütün problemleri aştığınızı göreceksiniz.
Pratik zeka ve evrenin yardımı ile kendinizi toparlayabileceksiniz.

İKİZLER
Bugünlerde yolculuk planları yapabilirsiniz.
Bu yolculuk planları sizi yorgun düşürebilir.
Sürekli bir şeyleri planlamak zorunda kalmaktan yorulabilirsiniz.

YENGEÇ
Bu aralar zeka, bilim ve rasyonellik dolu bir gün geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
Bugün denge ve makul olmak sizin için oldukça önemli olacak.

ASLAN
Bugünlerde geçtiğimiz günlere oranla daha ferahlamış hissedebileceksiniz.
Problemlerin çözümünü görmek sizde başarılı olabildiğiniz hissini yaratacak.

BAŞAK
Kendinizi verimli hissettiğiniz ve neşe dolu olduğunuz bir gün geçirebilir, hem aşk hem de iş konusunda kendinizi mutlu ve tatmin olmuş hissedebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde kuşku hayatınızda hüküm sürebilir, birtakım dedikodulardan rahatsızlık duyabilirsiniz.
Çevrenizi iyi gözden geçirmeli ve kararlar almalısınız.

AKREP
Bugünlerde aşk konusunda olumlamalarınızı ve aşk çalışmalarınızı yeterli ve dengeli yaptığınızdan emin olmalısınız. Ruhani yönleriniz de artabilir. Sağlığınıza dikkat edin.

YAY
Vicdani kılavuzunuz önemli olsa da aynı sevgi ve saygıyı kendinize de göstermelisiniz.
Size zarar verme niyetinde olanların kendiliğinden uzaklaştığını görebilirsiniz.

OĞLAK
Partnerinizle belirgin bir uyum yakalayabilecek bu vesile ile de ne kadar beğenildiğinizi keşfedebileceksiniz.
Birlikte çalıştığınız kişileri de hoş tuttuğunuzdan emin olun.

KOVA
Son zamanlarda özellikle mesleki konularda emeklerinizin karşılığını alabileceksiniz.
Sabırlı olmanızın da vesilesi ile daha da verimli olabileceksiniz.

BALIK
Devlet ile ilgili işlerinizde rahata erebilirsiniz. Özellikle Balık'ların adil olmaya önem vermesinden ötürü istedikleri gerçek olacak ve en adil sonucu alabilecekler.

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