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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 24 Şubat 2024

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24 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Sosyal enerjiniz yüksek olacağı için yeni şeyler denemekten çekinmeyeceksiniz. Duygusal anlamda hazır hissetmediğiniz noktalarda kendinizi zorlamamalısınız.

BOĞA
Aşk konusunda şanslı hissettiğiniz bir gündesiniz. Özellikle partneri ile problem yaşayan Boğa'lar bugünlerde aşk ve ikili ilişki sorunlarını konuşarak çözebilirler.

İKİZLER
Yaşadığınız boşlukları sevginizle kapatmanız neticesinde her şeyin olumluya dönmesi sizi epey rahatlatabilir. Aşk konusunda sade bir tutum benimseyebilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda belirgin iyileşmeler söz konusu olabilir. Yalnız olan Yengeç'ler etraflarındaki karşı cinse şans verdikleri taktirde güzel bir ilişki başlatabilirler.

ASLAN
Bugünlerde işle alakalı ortaklık kuran Aslan'lar da ortakları ile olan sorunlarını çözmek sureti ile başarılı olabileceksiniz. Ortaklık başarısı gündeminizde olabilir.

BAŞAK
Kendinizi verimli tutabilmek adına sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Duygusal konulardaki boşluklarınızı düzeltmek için bazı kararlar almanız gerekebilir.

TERAZİ
Resmi işlerinizle alakalı birtakım aksaklıklar olabilir ancak bu durum moralinizi bozmasın. Bunun bir süreç olduğunu ve geçici olduğunu hep hatırlamalısınız.

AKREP
Bugünlerde ikili ilişkiler hususunda kendinizi oldukça iyi hissedebilirsiniz. Bunun neticelerini olumlu görebilirsiniz. Sosyalleşmek size fazladan moral olacak.

YAY
İş konusunda kendinizi çalışma azmi ile dolu bulacağınız bir gündesiniz. Ayrıca maddi arayışlarınızla alakalı yeni stratejiler belirleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde duygusal konularda kendinizi oldukça verimli hissettiğiniz bir gündesiniz. Dolayısı ile iş ilişkilerinizde de efektif etkiler yaşayabilirsiniz.

KOVA
Yaratıcı projeler için yüksek efor gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz, bunlara hazırlıklı olmalısınız. Hayatınızda sağlamlık arayışı içerisinde olabilirsiniz.

BALIK
Manevi tarafınızı yükseltebilir, dua etmeyi tercih edebilirsiniz. Enerjisel anlamda şifalanmak için oldukça uygun bir günde olduğunuz bir gerçek.

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