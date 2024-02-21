Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar maddi konularda bugünlerde dikkatli olmanız gerekebilir. Maddi kazançlarınıza müdahil olmak isteyen kişiler hayatınızda belirebilir.

BOĞA

Bekar olan Boğa'lar yeni kişilerle tanıştığınızda dikkatli olmanız gerekmekte.

Her sırrınızı vermemeli ve yeni tanıştığınız karşı cinse hemen güvenmemelisiniz.

İKİZLER

Bugünlerde ciddi kararlar almayı tercih edebilirsiniz.

Gönlünüzle değil de mantıkla ve daha rasyonel kararlar almayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Karmaşaların hayatınızda hüküm sürmesine izin vermemelisiniz.

Öfkelenmek sizin için çözüm olmayacaktır bu yüzden öfke içerisinde olmak yerine sakin ve net olun.

ASLAN

Bugünlerde dikkatli bir sürece girerseniz ve temkinli bir süreç geçirirseniz aşk konusunda daha faydalı olur. Aceleci tavırlardan kaçınmanızda fayda var.

BAŞAK

İş konularında dışarıdan etkilenmek yerine sezgilerinize güvenin. Borç verme, ekonominizle ilgili açıklama yapmak gibi konular için uygun bir gün olmayabilir.

TERAZİ

Mesleki konularda başarılar elde edebilirsiniz.

Duygusal olarak kendinizi gözlemlemeli ve karşı cinse verdiğiniz etkide istediğiniz noktaları değiştirmelisiniz.

AKREP

Mantığınız bugünlerde sizi, sizin için hayırlı olana yönlendirecek.

Hayatınızdaki birtakım artık size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için uygun bir gün.

YAY

Bugünlerde sakin kalmayı tercih edebilirsiniz.

Ağırbaşlı hallerinizle dikkat çekebilir ve bilhassa iş hayatınızda insanların güvenini sağlayabilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi güçlü ve farklı hissedebileceksiniz.

Gücünüz özellikle iş hayatınızda oldukça büyük etki yaratabilir, bireyselliğiniz başkalarını da etkileyebilir.

KOVA

Bugünlerde İlişkileriniz ve arkadaşlıklarınız hususunda kendinizi iyi ifade etmeli ve beklentilerinizi net ortaya koymalısınız.

Kafanız net olmalı.

BALIK

Karşı cinsle aranızda problemler yaşanabilir.

Bu problemler karşı cinsi daha çok etkileyebilir ve istediğinizde kendinizi koruyabildiğinizi göstermek size güç katabilir.