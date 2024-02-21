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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
21 Şubat 2024, Çarşamba

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21 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar maddi konularda bugünlerde dikkatli olmanız gerekebilir. Maddi kazançlarınıza müdahil olmak isteyen kişiler hayatınızda belirebilir.

BOĞA
Bekar olan Boğa'lar yeni kişilerle tanıştığınızda dikkatli olmanız gerekmekte.
Her sırrınızı vermemeli ve yeni tanıştığınız karşı cinse hemen güvenmemelisiniz.

İKİZLER
Bugünlerde ciddi kararlar almayı tercih edebilirsiniz.
Gönlünüzle değil de mantıkla ve daha rasyonel kararlar almayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ
Karmaşaların hayatınızda hüküm sürmesine izin vermemelisiniz.
Öfkelenmek sizin için çözüm olmayacaktır bu yüzden öfke içerisinde olmak yerine sakin ve net olun.

ASLAN
Bugünlerde dikkatli bir sürece girerseniz ve temkinli bir süreç geçirirseniz aşk konusunda daha faydalı olur. Aceleci tavırlardan kaçınmanızda fayda var.

BAŞAK
İş konularında dışarıdan etkilenmek yerine sezgilerinize güvenin. Borç verme, ekonominizle ilgili açıklama yapmak gibi konular için uygun bir gün olmayabilir.

TERAZİ
Mesleki konularda başarılar elde edebilirsiniz.
Duygusal olarak kendinizi gözlemlemeli ve karşı cinse verdiğiniz etkide istediğiniz noktaları değiştirmelisiniz.

AKREP
Mantığınız bugünlerde sizi, sizin için hayırlı olana yönlendirecek.
Hayatınızdaki birtakım artık size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için uygun bir gün.

YAY
Bugünlerde sakin kalmayı tercih edebilirsiniz.
Ağırbaşlı hallerinizle dikkat çekebilir ve bilhassa iş hayatınızda insanların güvenini sağlayabilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi güçlü ve farklı hissedebileceksiniz.
Gücünüz özellikle iş hayatınızda oldukça büyük etki yaratabilir, bireyselliğiniz başkalarını da etkileyebilir.

KOVA
Bugünlerde İlişkileriniz ve arkadaşlıklarınız hususunda kendinizi iyi ifade etmeli ve beklentilerinizi net ortaya koymalısınız.
Kafanız net olmalı.

BALIK
Karşı cinsle aranızda problemler yaşanabilir.
Bu problemler karşı cinsi daha çok etkileyebilir ve istediğinizde kendinizi koruyabildiğinizi göstermek size güç katabilir.

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