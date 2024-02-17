Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde sevdiklerinizle bir arada bulunmayı tercih edebilirsiniz. Size yakın olan kişilerle zaman geçirmek daha çok hoşunuza gidebilir.

BOĞA

Bugünlerde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin sıkılaştığı bir dönemdesiniz.

Keza partnerinize de aynı yakınlığı göstermeyi tercih edebilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bunu partner adaylarına da yansıtmak istediğiniz bir evredesiniz. Duygusal olarak sevginizi karşı tarafa verebilmek sizin için önemli olacak.

YENGEÇ

Aşk konusunda özellikle yalnız iseniz farklı kişilere şans verebilirsiniz. Öte yandan mesleki ve diğer konularda sabır göstermekte problem çekebilirsiniz.

ASLAN

Dostlarınıza sevginizi göstermek isteyebilirsiniz.

İnsanlarla olan iletişiminizde fedakarlık seviyesine gelmediğinizden emin olun zira pişman olmanıza neden olabilir.

BAŞAK

İş konusunda da takım çalışması gibi konuları sağ duyunuza güvenerek ve inandığınız kişilerle yapmayı tercih edebilir yeniliklere pek açık olmayabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde belirsiz olana ve mistik olana da ilginiz artabilir, hayata dair araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz.

Öğrenmek için uygun bir gündesiniz.

AKREP

Bu aralar aşk hayatınızda özellikle yalnız olan İkizler birtakım açılımlar yapmayı tercih edebilirler.

Enerjinizin uyduğu kişi ile mükemmel bağ kurabilirsiniz.

YAY

Mesleki konularda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Herhangi bir konuda mevcut limitinizi zorlamak size keyifli gelebilir ve hayatınızın yeni sınırlarını belirleyebilirsiniz.

OĞLAK

Mesleki konularda dinlenme sürecine girebilirsiniz. Üzerinizde oluşabilecek baskılara karşı önceden önleminizi alarak mesleki farkındalıklar yaratabilirsiniz.

KOVA

Sabrınızı ölçecek problemlerle karşılaşmak istemeyebilirsiniz ve hemen tepki gösterebilirsiniz.

Gününüzü enerji içerisinde geçirseniz de dikkatinizi koruyun.

BALIK

Bugünlerde duygusal ilişkilerinizde kendinizi özgüvenli hissedebilirsiniz.

İkili ilişkinize ilginiz artabilir ve dış dünyadan izole olmayı tercih edebilirsiniz.