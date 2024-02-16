Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk konusunda oldukça verimli bir süreç geçirebilirsiniz. Aynı zamanda diğer sevgi içeren konularda da başarılı olabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde beklemenin sıkıcı geldiği bazı süreçlerle alakalı konularda başka işleri de yoluna koyarak pratikleşebilirsiniz. Harekete geçmek için acele etmelisiniz.

İKİZLER

Ciddi ilişkisi olan İkizler ilişkilerini bir adım öteye taşımayı düşünürken bekar olan İkizler karşı cinse çekici geldiklerini ve ilginin arttığını görerek arayışı içine girebilir.

YENGEÇ

İş ve hobi alanlarında bireyselliği ön plana çıkartarak güzel işler yapabileceksiniz.

Ayrıca birtakım yetenek ve yatkınlıklarınız da bugünlerde su yüzüne çıkabilir.

ASLAN

İsteklerinize giden yolda daha azimli ve sabırlı olmayı öğrenebilirsiniz.

Sosyal hayatınızda, özellikle de aşk ilişkilerinizde şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz.

BAŞAK

Severek yaptığınız her işin büyüdüğünü görmek keyfinizi yerine getirebilir. Sosyal yaşamınızda verimli olacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde küslüklerin bittiği bir gün olabilir.

TERAZİ

Mesleki konularda tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Vazgeçmek ya da üzülmek yerine sürecin geçmesini bekleyebilir, hatalarınızdan ders çıkartabilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda birtakım hareketlenmeler yaşanabilir. Mesleki konularda kendinizi bir şeyler yapmayı istemezken bulabilirsiniz, üşengeçliğiniz artabilir.

YAY

Aşk konusunda kendinizi emin hissetmediğiniz bazı durumlar oluşabilir.

İkili ilişkilerde özellikle ne istediğinizi belirlemeniz çok önemli olacak.

OĞLAK

Aşk hayatınızda kendinize ve partnerinize şans vermeli, mevcut durumu iyi değerlendirebilmelisiniz.

Kendine güven sonunda özgüveninizi artırabilir.

KOVA

Bugünlerde kendinizi iyi ve enerjik hissedebilirsiniz.

Özellikle farklı kültürlerden insanlarla bir arada bulunmak ve vizyonunuzu genişletmek size çok iyi gelebilir.

BALIK

İlişkinizde oluşabilecek kopukluklara karşı önlem almalı ve anlayışlı olabilmelisiniz. Sosyal olarak kendinizi gösterecek ve sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebileceksiniz.