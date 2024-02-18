Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk konusunda partnerinize karşı birtakım özverilerde bulunabilirsiniz.

Ancak verebileceğinizden fazlasını vermediğinizden emin olmaya çalışın.

BOĞA

Açılımlarınız kulağa oldukça mantıklı gelebilir.

İşinizle alakalı özellikle de ortaklı çalışma niyetlerinizde mantığınız ile çalışacağınız kişileri kolay etkileyebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle yalnız olan İkizler aşk hayatlarında birtakım yenilikler söz konusu olabilir.

Yeni bir ilişki beklenmedik yerde kapınızı çalabilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz çaba ve fedakarlıkların karşılığını görmek isteyebilir ve göremediğinize inandığınız noktalarda sert tepkiler verebilirsiniz.

ASLAN

İsteklerinizi diplomasi yolu ile elde etmekte hiçbir problem çekmeyeceksiniz.

Aşk konusunda partnerinize davranışlarınızla doğru orantılı tepkimelerle karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi istemediğiniz şeyleri yapmaya mecbur bırakmayın. İş konusunda sezgilerinize ve kalbinize güvenerek gerektiğinde risk almaktan korkmamayı tercih edin.

TERAZİ

Bugünlerde sosyal aktivitelerde bulunabilir, yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Bu süreçte yeni kültürleri tanımak sizin için oldukça keyifli olabilir.

AKREP

Bu aralar değişimden korkmamanız gereken bir dönemdesiniz keza her değişim mutlak hayrınıza olacak ve size keyifle huzur bahşedecek görünüyor.

YAY

Bu dönemi iyi değerlendirmeli ve tabularınızın sizi birtakım başarılara götürecek yollardan uzak tutmasına izin vermeden hayatınıza devam etmelisiniz.

OĞLAK

Bugünlerde isteklerinizi dile getirirken çekinebilir, yardım almayı çok kabul etmek istemeyebilirsiniz ancak çevrenizde bilir kişiler ya da yardım severler oluşabilir.

KOVA

Bugünlerde partnerinizle sert kararlar almadan önce mutlaka sezgisel olarak da doğru şeyi yaptığınızdan emin olun. Hayat size güzel sürprizler getirebilir.

BALIK

İlgi görmek istiyorsanız önce ilgi göstermeniz gerekebilir. İş konusunda özellikle yeni sözleşmeler ve anlaşmaların gündeme gelebileceği bir dönemdesiniz.