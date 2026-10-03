Tek gecede 400 bin dolar mı kazandı? Mahsun Kırmızıgül'e hodri meydan: Bunun faturalandırılması nasıl oldu?

2026'ya girerken bu kez Kıbrıs sahnesi için basına yansıyan rakam 450 bin dolar, dönemin karşılığıyla yaklaşık 19 milyon 200 bin TL oldu. Bu rakam birden fazla haber kaynağında yer aldı. Şimdi güncel Kıbrıs kaşenizin 250 bin dolar olduğu konuşuluyor.

RESMİ KAYITLARA GİRDİ Mİ? Yanlış anlaşılmasın. Ben 'Bu paraları neden kazanıyorsunuz?' diye sormuyorum. Kazanın. Sanatçısınız. Talep görüyorsanız 100 bin dolar da isteyin, 500 bin dolar da. Benim sorum başka...

Basında yüz binlerce dolar olarak konuşulan bu sahne gelirlerinin ne kadarı resmi kayıtlara giriyor? Maaşlı çalışan daha maaşını görmeden vergisini ödüyor. Esnafın kasası denetleniyor. Bir şirketin faturası inceleniyor.

O halde gecede yüz binlerce dolar kazandığı haberleştirilen sanatçıların gelirleri için aynı soruyu sormak neden ayıp olsun, öyle değil mi... Hele o sanatçı çıkıp ülkeye yolsuzluk ve hırsızlık üzerinden hesap soruyorsa...