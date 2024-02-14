Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde bir şeyleri ciddiye alabilirsiniz ve her konuda düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz.

İş hayatında çevrenizden çok destek göreceksiniz.

BOĞA

Bir süredir gelen belirsizlikler sizde kafa karışıklığı yaratsa da sonunda netleşmenizle beraber mutluluğunuz için harekete geçebileceksiniz.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle işinizde topluluklar önüne çıkmanız mümkün.

Sosyal yaşamınızda dikkat çeken ve talep gören kişi olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde yasal konularla ilgili süreçlerinizde dikkatli olmanız gerekmekte. Bu süreçte olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN

Bugünlerde hayatınızı belli bir denge ve akışa oturtmanız gerekmekte. Aşk konusunda özgüveninizi arttıracak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir.

BAŞAK

Sosyal iletişimlerinizde kelimelerin gücünün farkına varabilirsiniz.

Olaylara sakin tepkiler verebileceksiniz. Herkes sizinle iletişim kurabildiği için size yönelmeye başlayacak.

TERAZİ

Bu aralar özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var. Her şey tersine sonuçlanabilir.

AKREP

Eski partnerin dönüşü ya da haber almak mümkün. Kendinizi yüksek enerji ve tempo ile akıcı bir üslupla ifade edebileceksiniz. Bu da dikkat çekmenizi sağlayacak.

YAY

Zekice ve eylem odaklı davranmanız bugünlerde çok önemli. Planlama yapmaktan ziyada bir yandan hareket ederken bir yandan düşünmeniz gerekebilir.

OĞLAK

Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.

KOVA

Şu aralar aşk alanında özellikle uzun süreli birlikteliği olan Kova burçları birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK

Son dönemlerde eğer yeni işe girecekseniz ya da başlayacaksanız da yine sözleşme yapmak için uygun bir zamandasınız. Yeni iş yeni heyecan demek.