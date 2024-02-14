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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
14 Şubat 2024, Çarşamba

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14 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde bir şeyleri ciddiye alabilirsiniz ve her konuda düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz.
İş hayatında çevrenizden çok destek göreceksiniz.

BOĞA
Bir süredir gelen belirsizlikler sizde kafa karışıklığı yaratsa da sonunda netleşmenizle beraber mutluluğunuz için harekete geçebileceksiniz.

İKİZLER
Bugünlerde özellikle işinizde topluluklar önüne çıkmanız mümkün.
Sosyal yaşamınızda dikkat çeken ve talep gören kişi olabilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde yasal konularla ilgili süreçlerinizde dikkatli olmanız gerekmekte. Bu süreçte olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN
Bugünlerde hayatınızı belli bir denge ve akışa oturtmanız gerekmekte. Aşk konusunda özgüveninizi arttıracak bir takım gelişmeler söz konusu olabilir.

BAŞAK
Sosyal iletişimlerinizde kelimelerin gücünün farkına varabilirsiniz.
Olaylara sakin tepkiler verebileceksiniz. Herkes sizinle iletişim kurabildiği için size yönelmeye başlayacak.

TERAZİ
Bu aralar özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var. Her şey tersine sonuçlanabilir.

AKREP
Eski partnerin dönüşü ya da haber almak mümkün. Kendinizi yüksek enerji ve tempo ile akıcı bir üslupla ifade edebileceksiniz. Bu da dikkat çekmenizi sağlayacak.

YAY
Zekice ve eylem odaklı davranmanız bugünlerde çok önemli. Planlama yapmaktan ziyada bir yandan hareket ederken bir yandan düşünmeniz gerekebilir.

OĞLAK
Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.

KOVA
Şu aralar aşk alanında özellikle uzun süreli birlikteliği olan Kova burçları birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK
Son dönemlerde eğer yeni işe girecekseniz ya da başlayacaksanız da yine sözleşme yapmak için uygun bir zamandasınız. Yeni iş yeni heyecan demek.

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