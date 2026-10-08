CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Haber Videoları
Maltepe'deki 7 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada
Maltepe'deki 7 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 09:13
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Maltepe’de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
SONRAKİ HABER
Maltepe'de çöken bina! Vali Gül açıkladı: 5 kişi kurtarıldı
Samet Baş
Takvim.com.tr
Haber
Bunlar da Var
09:04
Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3-1 Gelecek Siirt 56 SK | MAÇ ÖZETİ
07.10.2026
Çarşamba
13:41
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Cemil Tugay mesajı: Omuz omuza çalışacağız
07.10.2026
Çarşamba
00:47
Eskişehirspor 4-1 1922 Akşehirspor GOL: Hasan Kaya
07.10.2026
Çarşamba
04:42
Çeşme Belediyesi'nde rüşvet pazarlığı görüntüsü kamerada
07.10.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN