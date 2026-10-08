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Maltepe'deki 7 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

Maltepe'deki 7 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada

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Maltepe’de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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