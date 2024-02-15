Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde başkalarına olan yardımlarınızı biraz daha kısıtlı tutup içe yönelmenizde fayda var. Kendi istek, dilek ve niyetlerinizle meşgul olmanız size daha iyi gelecektir.

BOĞA

Bu aralar herkese karşı güler yüzlü davranmanız beklenebilir ya da birtakım beklemediğiniz durumlar olabilir. Stratejik davranmanız gerekebilir.

İKİZLER

Günün en şanslı burçlarından biri olarak günü keyifli geçirirken sevdiklerinize de zaman ayırmayı ve küçük iyilikler yapmayı unutmamalısınız.

YENGEÇ

Bugünlerde yaptığınız her şey hızlı bir şekilde size dönebilir, geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alabilirsiniz. Aynı şekilde kötülüklerinde bir karşılığı olacak.

ASLAN

Özellikle işinizle alakalı politik davranmanız gereken şartlar oluşabilir.

İş konusundaki başarılarınızın sınanması sizin de limitlerinizi görmenizde yardımcı rol üstlenebilir.

BAŞAK

Hayır demeyi bilmek sizin sınavınız olabilir.

Kırmaktan çekindiğiniz kişiler için kendi kendinizi yorup yormadığınızdan emin olmanız gereken bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Kredi çekmek ya da alım satım yapmak için uygun bir gün olmayabilir. Ayrıca yasa ve kurallara karşı da dikkatli olmanız gereken bir gün içerisindesiniz.

AKREP

Aşk ve maddi konularda büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Duygusal olarak güzel gelişmelerin yaşanması ile beraber dinlenme sürecine girebilirsiniz.

YAY

Bugünlerde sosyal yaşamınızda kimin iyi kimin kötü olduğunu anlamak için kalbinizin sesini muhakkak takip edin. İş yaşamınızda önünüz açık olacak.

OĞLAK

Sezgilerinizin geliştiği bir gündesiniz ve yeni çevrelere de girmeniz gereken durumlar olabilir.

İş konusunda bir şeyler daha kolay ve istediğiniz yönde gerçekleşebilir.

KOVA

Niyetlerinizi gerçekleştirmek için başkalarının niyetlerini gerçekleştirmesine yardım etmelisiniz.

Aşk konusunda da davranışlarınızın tam olarak karşılığını geri alabilirsiniz.

BALIK

Maddi konularda birtakım problemler yaşayabilir ve kaynak arayışına girebilirsiniz.

Maddi süreçlerinizi yönetmekle alakalı kararları ilerleyen günlere saklamaya çalışın.