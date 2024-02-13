Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Birkaç işinizi bir arada sürdürmek ve planlı hareket etme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Özellikle insiyatife yeterince sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışın.

BOĞA

Baskı büyürse sağlığınızda problem yaşamanıza neden olabilir. Özellikle mesleki konularda cümlelerinizi düzgün seçmek isterken dengeyi kaçırabilirsiniz.

İKİZLER

Sorumluluklarınızı kendinize eşit şekilde paylaştırdığınızdan emin olmalısınız. Bugünlerde tepkileriniz kendinizden normalde beklediğinizden farklı olabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızda neşe ve keyif hakim olabilir. Olaylara esnek yaklaşmaya başlayabilirsiniz ve olumlamaları hayatınızın önemli bir noktasında tutabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde mesleki konularda özellikle maddi açılardan birtakım uyuşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Zaman içerisinde yeterli ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

BAŞAK

Açık sözlü olacağınız için çevrenizle ilişkinizi dengede tutmanız gerekmekte. Cümlelerinizi espri ile belirtmeye çalışsanız da kuracağınız bir cümle problem yaşamanıza neden olabilir.

TERAZİ

Girişimci olan Terazi'ler mesleki konularda birtakım şans ve avantajlara sahip olabilirler.

İşinizle haşır neşir olacağınız yorgun bir gündesiniz.

AKREP

Bugünlerde işiniz kaynaklı ailenizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz aksi taktirde aile içerinde ilgisizlik kaynaklı bazı problemler ortaya çıkabilir.

YAY

Bugünlerde finansal konularda çoğalma söz konusu.

Hayatınıza bereket girebilir. Özellikle bebek düşünen Yay'lar için oldukça uygun bir süreç.

OĞLAK

Ruh halinizi insanlarla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Hayatınızdaki güzelliklerin büyüdüğü bir dönemdesiniz ve kendinizi çok keyifli hissedebilirsiniz.

KOVA

Eğlenceli kişiliğiniz etrafınıza da ilham olacak. Dostlarınız ve birtakım kalabalıklarla aynı ortamda bulunarak kendinizi ve özgüveninizi göstermeniz gerekebilir.

BALIK

Bugünlerde kendinizi gereğinden fazla stres ve baskı altına sokmamalısınız.

İlişki konusunda kendinizi yalnız yalnız hissedebilir ilişkinizde uyum problemi yaşayabilirsiniz.