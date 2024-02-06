Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal olarak kendinizi çok verimli hissedebilirsiniz. Bilhassa ilişki içerisinde kendinizi ifade edebilmekte hiç tereddüt etmeyebilir ve başarılı olabilirsiniz.

BOĞA

İş ve arkadaşlık ilişkilerinizde bilhassa yazılı süreçlerde anlaşmazlıklar ya da yanlış anlaşılmalar olabilir. Bilhassa aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir.

İKİZLER

Yazılanları iyi analiz etmeli, okuduğunuzu iyi anlamalı ve doğru cevap verdiğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda partnerinize kendisini ifade etmesi için şans verin.

YENGEÇ

Partnerinizin ailesiyle tanışmak için uygun bir gündesiniz.

Keza siz de partnerinizi aileniz ya da arkadaşlarınızla tanıştırarak ilişkiye renk katabilirsiniz.

ASLAN

Aşk konusunda bir takım sürprizler sizi canlı ve mutlu hissettirebilir.

Partnerinizden gelecek ilişkinizi rutinden çıkarma fikirleri oldukça başarılı sonuçlar doğurabilir.

BAŞAK

Düşünmeden yapacağınız bir şey problem yaşamanıza neden olabilir. Aşk konusunda sahiplenilmeme ve belirsizlik hali tedirgin hissetmenize neden olabilir.

TERAZİ

İçine düştüğünüz bu tezat halden kurtulmanın yolu sezgilerinize kulak vermek olabilir. Duygusal açıdan sürprizlerle dolu bir süreç geçirebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde özellikle aldığınız ürün ya da hizmetlerden memnun kalmayabilirsiniz bu yüzden önemli alışverişlerinizi ilerleyen günlere sarkıtabilirsiniz.

YAY

Bu aralar aşk hayatınızda birtakım olumlu durumlar gerçekleşebilir.

Özellikle sizin çabanızdan kaynaklı olacak gelişmeler size keyifli gelebilir.

OĞLAK

Bilhassa aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Eski bir partnerin dönüşü ya da mevcut ilişkideki anlaşmazlıkların çözülmesi size çok iyi gelebilir.

KOVA

Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek istikrar ve cesarete sahip olsanız da kendinizi yorgun ve bir şeyler yapmak istemezken bulabilirsiniz.

BALIK

Özellikle uzun süreli ilişki içerisinde olan Balık'lar bugünlerde partnerleri ile birtakım sosyal planlar yapabilir hatta arkadaş grubu, sosyal çevrelerini de dahil edebilirler.