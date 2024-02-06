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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
6 Şubat 2024, Salı

6 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal olarak kendinizi çok verimli hissedebilirsiniz. Bilhassa ilişki içerisinde kendinizi ifade edebilmekte hiç tereddüt etmeyebilir ve başarılı olabilirsiniz.

BOĞA
İş ve arkadaşlık ilişkilerinizde bilhassa yazılı süreçlerde anlaşmazlıklar ya da yanlış anlaşılmalar olabilir. Bilhassa aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir.

İKİZLER
Yazılanları iyi analiz etmeli, okuduğunuzu iyi anlamalı ve doğru cevap verdiğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda partnerinize kendisini ifade etmesi için şans verin.

YENGEÇ
Partnerinizin ailesiyle tanışmak için uygun bir gündesiniz.
Keza siz de partnerinizi aileniz ya da arkadaşlarınızla tanıştırarak ilişkiye renk katabilirsiniz.

ASLAN
Aşk konusunda bir takım sürprizler sizi canlı ve mutlu hissettirebilir.
Partnerinizden gelecek ilişkinizi rutinden çıkarma fikirleri oldukça başarılı sonuçlar doğurabilir.

BAŞAK
Düşünmeden yapacağınız bir şey problem yaşamanıza neden olabilir. Aşk konusunda sahiplenilmeme ve belirsizlik hali tedirgin hissetmenize neden olabilir.

TERAZİ
İçine düştüğünüz bu tezat halden kurtulmanın yolu sezgilerinize kulak vermek olabilir. Duygusal açıdan sürprizlerle dolu bir süreç geçirebilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde özellikle aldığınız ürün ya da hizmetlerden memnun kalmayabilirsiniz bu yüzden önemli alışverişlerinizi ilerleyen günlere sarkıtabilirsiniz.

YAY
Bu aralar aşk hayatınızda birtakım olumlu durumlar gerçekleşebilir.
Özellikle sizin çabanızdan kaynaklı olacak gelişmeler size keyifli gelebilir.

OĞLAK
Bilhassa aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Eski bir partnerin dönüşü ya da mevcut ilişkideki anlaşmazlıkların çözülmesi size çok iyi gelebilir.

KOVA
Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek istikrar ve cesarete sahip olsanız da kendinizi yorgun ve bir şeyler yapmak istemezken bulabilirsiniz.

BALIK
Özellikle uzun süreli ilişki içerisinde olan Balık'lar bugünlerde partnerleri ile birtakım sosyal planlar yapabilir hatta arkadaş grubu, sosyal çevrelerini de dahil edebilirler.

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