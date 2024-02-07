Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde partnerinizi bir yanlış anlaşılma ile yargılamanız gibi akabinde kötü sonuçlar doğuracak durumlar söz konusu olabilir.

Sakin kalıp düşünmelisiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aşk konusunda verdiğiniz emek ve gördüğünüz emeğin dengede gittiğinden emin olmaya çalışmalısınız.

Kendinizi yıpratabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde etrafınızda asparagas haberler dolaşarak keyfinizin kaçmasına sebebiyet verebilir.

Duygusal konularda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmanız gerek. İlişkilerde düşünceli ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hatırlatın.

ASLAN

İkili ilişkiler konusunda düşünceli ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hep hatırlatmalısınız.

İstediğiniz enerji seviyesine erişebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde kariyer bağlamında olumlu gelişmeler yaşamanız mümkün.

Arkadaşlık ilişkileri hususunda dedikodulara çok fazla önem vermemelisiniz.

TERAZİ

Bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz.

AKREP

Uzun süredir isteyip de hayata geçiremediğiniz planlarınızı yeniden düşünmenizde fayda var. Yeterince çabalarsanız olumlu gelişmeler de beraberinde gelebilir.

YAY

Mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde birtakım problemler yaşanabilir.

OĞLAK

Hayatınıza birtakım yeniliklerin girdiğini görebilirsiniz. Olumlu yönde istediğiniz değişimleri gerçekleştirmeye başlamak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

KOVA

İkili ilişkilerde karşı tarafa fazlaca yüklenmediğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda olumlu bir sürece girdiğinizden süreci korumak için çaba göstermelisiniz.

BALIK

Aşk konusunda kendinizi iyi ifade ettiğinizden ve kırmızı çizgilerinizi belirttiğinizden emin olmalısınız.

İletişim problemleri kırmızı çizgi ihlaline sebebiyet verebilirsiniz.