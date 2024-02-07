Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Bugünlerde partnerinizi bir yanlış anlaşılma ile yargılamanız gibi akabinde kötü sonuçlar doğuracak durumlar söz konusu olabilir.
Sakin kalıp düşünmelisiniz.
BOĞA
Son zamanlarda aşk konusunda verdiğiniz emek ve gördüğünüz emeğin dengede gittiğinden emin olmaya çalışmalısınız.
Kendinizi yıpratabilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde etrafınızda asparagas haberler dolaşarak keyfinizin kaçmasına sebebiyet verebilir.
Duygusal konularda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmanız gerek. İlişkilerde düşünceli ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hatırlatın.
ASLAN
İkili ilişkiler konusunda düşünceli ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hep hatırlatmalısınız.
İstediğiniz enerji seviyesine erişebilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde kariyer bağlamında olumlu gelişmeler yaşamanız mümkün.
Arkadaşlık ilişkileri hususunda dedikodulara çok fazla önem vermemelisiniz.
TERAZİ
Bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz.
AKREP
Uzun süredir isteyip de hayata geçiremediğiniz planlarınızı yeniden düşünmenizde fayda var. Yeterince çabalarsanız olumlu gelişmeler de beraberinde gelebilir.
YAY
Mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde birtakım problemler yaşanabilir.
OĞLAK
Hayatınıza birtakım yeniliklerin girdiğini görebilirsiniz. Olumlu yönde istediğiniz değişimleri gerçekleştirmeye başlamak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.
KOVA
İkili ilişkilerde karşı tarafa fazlaca yüklenmediğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda olumlu bir sürece girdiğinizden süreci korumak için çaba göstermelisiniz.
BALIK
Aşk konusunda kendinizi iyi ifade ettiğinizden ve kırmızı çizgilerinizi belirttiğinizden emin olmalısınız.
İletişim problemleri kırmızı çizgi ihlaline sebebiyet verebilirsiniz.