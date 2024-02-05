Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bir şeylerin hızlı yaşanıyor olması sizi hata yapmaya meyilli bir insan haline getirebilir. Temkinli hareket etmek sizi bir takım pişmanlıklardan koruyacaktır.

BOĞA

Bilhassa diş, dudak, uçuk gibi problemlere karşı dikkatli olmanız gerekmekte.

Kendinizi bugün duygusal hissedebilir, duygu odaklı kendinizi ifade edebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk konusunda karşı tarafa şans vermeniz gereken bir gündesiniz.

Mükemmeliyetçilikten mümkün olduğunca uzak kaldığınız taktirde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda aksiyon alamadığınız kişilere takılmanız olası görünüyor.

Anlık aşklar ya da kısa vadede tüketilebilecek aşklara bugünlerde yönelmeniz olası.

ASLAN

Bu aralar arkadaş ortamında tanışacağınız kişiler ile şansınızın oldukça yüksek olması sizi farklı bir platforma taşıyabilir. Yük ve sorumluluklarınız artabilir.

BAŞAK

Bugünlerde özellikle insan ilişkilerinde dikkat önemli olacak.

Aşk hayatınızda bir takım duygusal yoğunluklar ve hareketlilikler söz konusu olabilir.

TERAZİ

Hayattan almanız gereken ders mucizelere açık ve daha canlı bir insan olmak olabilir.

Sosyal olmayı denerseniz beraberinde size popülerlik getirdiğini de görebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde sağlık problemlerine karşı önlemlerinizi almanız sizin için hayırlı olacaktır.

Mesleki konular ve iş ilişkilerinde alınganlığa kaçmamaya çalışın.

YAY

Bugünlerde aşk konusunda geçmiş bir takım tecrübelerinizin size yol haritası olmasına izin vermemeli, herkesin farklı olduğunu hatırlamalısınız.

OĞLAK

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi serbest bırakmalısınız. Bir takım tabularınız ve standartlarınız sihirli bir aşk yaşamanıza engel olabilir.

KOVA

Hızlı başlangıç ve bitişler yaşanmaması açısından özellikle yeni tanıştığınız kişiler ile bir şeyleri yavaş götürmek için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekmekte.

BALIK

Aşk konusunda kendi kısıtlamalarınızdan kurtulmalı, riske açık olmalısınız. Ciddi ilişki için zaman gerektiğini hatırlayacak ikili ilişkilerde hemen samimiyet kurmamaya çalışın.