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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
5 Şubat 2024, Pazartesi

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SESLİ DİNLE

5 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bir şeylerin hızlı yaşanıyor olması sizi hata yapmaya meyilli bir insan haline getirebilir. Temkinli hareket etmek sizi bir takım pişmanlıklardan koruyacaktır.

BOĞA
Bilhassa diş, dudak, uçuk gibi problemlere karşı dikkatli olmanız gerekmekte.
Kendinizi bugün duygusal hissedebilir, duygu odaklı kendinizi ifade edebilirsiniz.

İKİZLER
Aşk konusunda karşı tarafa şans vermeniz gereken bir gündesiniz.
Mükemmeliyetçilikten mümkün olduğunca uzak kaldığınız taktirde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk konusunda aksiyon alamadığınız kişilere takılmanız olası görünüyor.
Anlık aşklar ya da kısa vadede tüketilebilecek aşklara bugünlerde yönelmeniz olası.

ASLAN
Bu aralar arkadaş ortamında tanışacağınız kişiler ile şansınızın oldukça yüksek olması sizi farklı bir platforma taşıyabilir. Yük ve sorumluluklarınız artabilir.

BAŞAK
Bugünlerde özellikle insan ilişkilerinde dikkat önemli olacak.
Aşk hayatınızda bir takım duygusal yoğunluklar ve hareketlilikler söz konusu olabilir.

TERAZİ
Hayattan almanız gereken ders mucizelere açık ve daha canlı bir insan olmak olabilir.
Sosyal olmayı denerseniz beraberinde size popülerlik getirdiğini de görebilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde sağlık problemlerine karşı önlemlerinizi almanız sizin için hayırlı olacaktır.
Mesleki konular ve iş ilişkilerinde alınganlığa kaçmamaya çalışın.

YAY
Bugünlerde aşk konusunda geçmiş bir takım tecrübelerinizin size yol haritası olmasına izin vermemeli, herkesin farklı olduğunu hatırlamalısınız.

OĞLAK
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi serbest bırakmalısınız. Bir takım tabularınız ve standartlarınız sihirli bir aşk yaşamanıza engel olabilir.

KOVA
Hızlı başlangıç ve bitişler yaşanmaması açısından özellikle yeni tanıştığınız kişiler ile bir şeyleri yavaş götürmek için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekmekte.

BALIK
Aşk konusunda kendi kısıtlamalarınızdan kurtulmalı, riske açık olmalısınız. Ciddi ilişki için zaman gerektiğini hatırlayacak ikili ilişkilerde hemen samimiyet kurmamaya çalışın.

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