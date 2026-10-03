İmaj yenileyen ünlü oyuncunun yeni saç rengi, sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

İpek Erdem.

"DAHA ALIŞAMADIM"

Saç değişikliği sonrası yeni görünümüne dair açıklamada bulunan Erdem, bu radikal değişim için "Daha alışamadım" ifadesini kullandı.