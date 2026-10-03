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Hayat Bilgisi’nin sarışın Barbie’sini unutun! İpek Erdem 10 yıllık imajını bir kalemde sildi: Son hali de hayran bıraktı!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Barbie Gamze" karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İpek Erdem, uzun yıllardır koruduğu imajında radikal bir değişikliğe gitti. Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Erdem, ezber bozdu. Ünlü oyuncunun son hali büyük ilgi gördü.

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Hayat Bilgisi’nin sarışın Barbie’sini unutun! İpek Erdem 10 yıllık imajını bir kalemde sildi: Son hali de hayran bıraktı!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisinin sevilen yüzü İpek Erdem, stilinde yaptığı yenilikle adından söz ettirdi.

İpek Erdem, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)İpek Erdem, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Yaklaşık 10 yıldır kullandığı ikonik sarı saçlarına veda eden ünlü oyuncu, yeni saç rengi ve stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

İpek Erdem ve Hayat Bilgisi dizisindeki rol arkadaşı Gökçe Bahadır.İpek Erdem ve Hayat Bilgisi dizisindeki rol arkadaşı Gökçe Bahadır.

10 YILLIK SARI SAÇ İMAJINA VEDA ETTİ

Televizyon ekranlarında rolleri ve imajıyla geniş bir hayran kitlesi edinen İpek Erdem, yıllardır özdeşleştiği sarı saç stilini değiştirdi.

Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

İmaj yenileyen ünlü oyuncunun yeni saç rengi, sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İpek Erdem.İpek Erdem.

"DAHA ALIŞAMADIM"

Saç değişikliği sonrası yeni görünümüne dair açıklamada bulunan Erdem, bu radikal değişim için "Daha alışamadım" ifadesini kullandı.

İşte İpek Erdem'in son hali!İşte İpek Erdem'in son hali!

Ünlü isim, yeni görünümüyle ilgili "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" şeklinde konuştu.

Hayat Bilgisi’nin sarışın Barbie’sini unutun! İpek Erdem 10 yıllık imajını bir kalemde sildi: Son hali de hayran bıraktı!-7

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendisi de yeni tarzına zamanla alışacağını belirten güzel oyuncunun yeni stili sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ssrı saçlarına veda eden Erdem, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Ssrı saçlarına veda eden Erdem, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Takipçilerinin ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncunun yeni görünümü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı.

Ünlü oyuncunun son hali takipçilerinden tam not aldı.Ünlü oyuncunun son hali takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise şu yorumlarda bulundu:

  • "Hala çok güzel"
  • "Her hali ayrı güzel"
  • "Bambaşka biri olmuş ama yakışmış"
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