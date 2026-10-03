Hayat Bilgisi’nin sarışın Barbie’sini unutun! İpek Erdem 10 yıllık imajını bir kalemde sildi: Son hali de hayran bıraktı!
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Barbie Gamze" karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İpek Erdem, uzun yıllardır koruduğu imajında radikal bir değişikliğe gitti. Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Erdem, ezber bozdu. Ünlü oyuncunun son hali büyük ilgi gördü.
Bir döneme damga vuran gençlik dizisinin sevilen yüzü İpek Erdem, stilinde yaptığı yenilikle adından söz ettirdi.
Yaklaşık 10 yıldır kullandığı ikonik sarı saçlarına veda eden ünlü oyuncu, yeni saç rengi ve stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
10 YILLIK SARI SAÇ İMAJINA VEDA ETTİ
Televizyon ekranlarında rolleri ve imajıyla geniş bir hayran kitlesi edinen İpek Erdem, yıllardır özdeşleştiği sarı saç stilini değiştirdi.
İmaj yenileyen ünlü oyuncunun yeni saç rengi, sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü.
"DAHA ALIŞAMADIM"
Saç değişikliği sonrası yeni görünümüne dair açıklamada bulunan Erdem, bu radikal değişim için "Daha alışamadım" ifadesini kullandı.
Ünlü isim, yeni görünümüyle ilgili "Daha alışamadım. Bugün sokak gezerken kendimi hâlâ sarışın zannediyorum" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kendisi de yeni tarzına zamanla alışacağını belirten güzel oyuncunun yeni stili sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Sosyal medya kullanıcıları ise şu yorumlarda bulundu:
- "Hala çok güzel"
- "Her hali ayrı güzel"
- "Bambaşka biri olmuş ama yakışmış"