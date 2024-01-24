Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Gün içerisinde kendinizi halsiz hissedebilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

Bilhassa beslenmeniz iyi değilse bağışıklık sisteminizin düşmesine ve hasta olmanıza neden olabilir.

BOĞA

Bugünlerde bazı konularda sorunları çözmeyi bırakmak isteyebilirsiniz.

Sorunları olduğu gibi dağınık bırakabilir ve üzerlerinde düşünmeyebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde ikili ilişki içerisinde özgürlüğünüzün çokta kısıtlanmasını istemeyebilirsiniz.

Ancak hayallerinize giden yolda olanlar için aksiyon almaya çalışın.

YENGEÇ

Bu aralar grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.

ASLAN

Bugünl cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz. Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir.

BAŞAK

Bir süre dinlenmek istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Yaptığınız işin en iyisini ve en özenlisini yapmak isteyebilirsiniz.

Bu sebeple de kendinizi verimli hissedeceğiniz şartları bulamayınca gergin hissedebilir ve ses çıkartabilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda attığınız adımlar taktir görüyor. Sosyal açıdan kendinizi verimli hissettiğiniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin oldukça sağlıklı ilerlediği bir gündesiniz.

YAY

Kendinizi iyi hissetmek için göstereceğiniz çaba bir takım sorumluluk duygularını da getirebilir.

Öz değerinizi keşfedebileceğiniz ve kendinize verimli olabileceğiniz süreçtesiniz.

OĞLAK

Bu aralar duygusal olarak kendinizi yeterli hissetmediğiniz noktaları sevdiklerinizle paylaşabilir ve samimi dertleşme ortamları içerisinde olabilirsiniz.

KOVA

İş konusunda isteksiz bir gün geçirseniz de gün ortalarına doğru alacağınız haberler neticesinde keyfiniz yerine gelebilir. Kendinizi iyi hissetmek için bakım yapabilirsiniz.

BALIK

İlerleyen günlerde samimiyetinizi ortaya koyabildiğiniz ölçüde başarılı olabileceğiniz bir takım gelişmeler gündeme gelebilir. Özel yaşantınıza da gereken özeni göstermelisiniz.