Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi dengede hissedecek ve rasyonel karar vermeniz gereken durumlarda mantığınıza kulak verebileceksiniz.

BOĞA

Kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz.

Özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

İKİZLER

Son zamanlarda duygusal olarak kendinizi oldukça verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için her iki yönden de kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız.

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler bugünlerde epey yorucu olabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslı bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız var. Bu yüzden aceleci olmamakta fayda var. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.

AKREP

Duygularınızı daha rasyonel bakış açısı ile törpülemeniz gerekebilir.

Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla bir arada olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.

YAY

Bu aralar aşk konusunda kendinize güvendiğiniz ve ilginizi göstermek istediğiniz bir gündesiniz.

Kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.

OĞLAK

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.

Zorunlu kararlarınızı yalnız başınıza almanızda fayda var.

KOVA

Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getireceği bir gündesiniz. Aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz.

BALIK

Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.