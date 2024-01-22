PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 22 Ocak günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
22 Ocak 2024, Pazartesi

22 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde duygusal olarak kendinizi dengede hissedecek ve rasyonel karar vermeniz gereken durumlarda mantığınıza kulak verebileceksiniz.

BOĞA
Kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz.
Özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

İKİZLER
Son zamanlarda duygusal olarak kendinizi oldukça verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için her iki yönden de kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız.
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

ASLAN
Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler bugünlerde epey yorucu olabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslı bir dönemdesiniz.

TERAZİ
Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız var. Bu yüzden aceleci olmamakta fayda var. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.

AKREP
Duygularınızı daha rasyonel bakış açısı ile törpülemeniz gerekebilir.
Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla bir arada olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.

YAY
Bu aralar aşk konusunda kendinize güvendiğiniz ve ilginizi göstermek istediğiniz bir gündesiniz.
Kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.

OĞLAK
Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.
Zorunlu kararlarınızı yalnız başınıza almanızda fayda var.

KOVA
Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getireceği bir gündesiniz. Aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz.

BALIK
Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
21 Ocak günlük burç yorumları 21 Ocak 2024, Pazar 20 Ocak günlük burç yorumları 20 Ocak 2024, Cumartesi 19 Ocak günlük burç yorumları 19 Ocak 2024, Cuma 18 Ocak günlük burç yorumları 18 Ocak 2024, Perşembe
KEMALİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
KEMALİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Türkiye Uzay Ajansı’ndan sahte hesap uyarısı
TUA'dan sahte hesap uyarısı
Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! “Bunca yıl nasıl anlamadık” Meğer abla kardeş...
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
100 bin işçiye kadro kapsamı oluştu! Taşeron, KİT, belediye şirket işçisi, TYP, ücretli öğretmenlerin talepleri listelendi! Kıdem ve maaşlar...
100 bin işçiye kadro kapsamı oluştu!
Fergio House soruşturmasında yeni gelişme: 85 milyon TL’lik mal varlıklarına el konuldu
"Fergio House" soruşturmasında yeni gelişme
SON DAKİKA