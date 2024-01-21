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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
21 Ocak 2024, Pazar

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21 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bildiklerinizi sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İş konusunda oldukça keyifli hissedeceğiniz ve güler yüzünüz ile üstlerinizi motive edeceğiniz bir gün.

BOĞA
Bugünlerde yarım kalan işlerinizi bitirebilir ya da ciddi kararlar alabilirsiniz.
Mail atmak gibi işlerinizi gerçekleştirirken kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

İKİZLER
Son zamanlarda mistik konulara duyduğunuz ilgi git gide artabilir, diğer konularda da bugün bilinmeyeni bilmek isteyebilirsiniz.
Sabırlı olmanızda fayda var.

YENGEÇ
Bugünlerde bazı eksiklerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.
Özellikle hayatınıza dair bitirmek istediklerinizi tamamlamak için uygun bir gündesiniz.

ASLAN
Bu aralar partnerinizin anlayışı ile beraber başarılarınızın arttığını görebilirsiniz.
Bugün başarmak istediklerinize başlayarak onları büyütebilirsiniz.

BAŞAK
Aşk konusunda verimli bir süreçten geçebilirsiniz.
Sosyalleşme isteğinizin de artacağı bugünlerde ilişkinizdeki güven verme sürecini sağlayabilirseniz güzel zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ
Kendinizi iş alanında iyi ifade edebilir, yaratıcılığınız ile ön plana çıkabilirsiniz.
Şansınızın arttığı bir günde bir takım sürpriz ya da işaretlerle karşılaşabilirsiniz.

AKREP
Aşk konusunda kendinize güveniniz artabilir ve partnerinize de güven verebilirsiniz. Aile ilişkilerine de ilginiz artabilir, sosyalleşmek isteyebilirsiniz.

YAY
Bugünlerde kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün içerisinde olmanız ve yüksek enerjinizi işinize de yansıtmanızla beraber belirgin bir takım övgüler alabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde arkadaşlarınızla fikir alışverişi içerisinde bulunmak isteyeceksiniz ancak çevrenizdeki kişilerin yüzeysel bakış açıları ile tam tatmin olmayabilirsiniz.

KOVA
Aşk konusunda kendinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.
Risk alabilmeniz ve çabuk karar vermeniz gündemde olacak.

BALIK
Sizin derinden hissetme potansiyeliniz ile senkronize hareket edemeyebilirler bu da bir takım heveslerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir ancak geçici bir süreçtir.

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