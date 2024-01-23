Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz.

Kendinizi karşınızdakine dürüst bir şekilde ifade etmek, adeta içinizi dökmek isteyeceksiniz.

BOĞA

Bu aralar aşk konusunda kendinizi iyi hissettiğiniz, sevildiğinizi fark ettiğiniz bir gündesiniz. bu da kafa karışıklığınızı giderebilir, sezgilerinize de güvenmelisiniz.

İKİZLER

Bazı sırlarınızı açığa vurabilir ya da derin duygularınızı göstermek isteyebilirsiniz.

Sosyal açıdan arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ancak arkadaşlık ilişkileriniz ağır basabilir. Bazı konularda söylemlerinizi yeniden gözden geçirmenizde fayda var.

ASLAN

İş ya da arkadaşlık iletişimlerinizde de samimiyeti arayacağınız bir gündesiniz.

Duygusal açıdan kendinizi anlatmaya ve anlaşılmaya derinden ihtiyaç duyabilirsiniz.

BAŞAK

Sevildiğinize derinden ikna olmak için çaba görmeyi tercih edebilirsiniz. Mesleki konularda kendinizi ön plana çıkartarak rahatça istediğinizi alabileceksiniz.

TERAZİ

Bugün sevilme odaklı olmak isteyebilirsiniz.

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz ve bilhassa aşk hayatınızda anlayış görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

AKREP

Sakin kalmalı ve kendinizi nezaketle ifade edebilmelisiniz.

İletişim yeteneklerinizi kullanmayı asla ihmal etmemelisiniz. Daha içe dönük olmayı tercih edebilirsiniz.

YAY

Aşk konusunda daha özgürlükçü olmanız ve arkadaşlık ilişkilerinizi daha ön planda tutmanız deneyi kaçırabilir, dengeyi kurmanız önemli olabilir.

OĞLAK

Bugünlerde İş arkadaşınız ya da diğer muadiliniz kişilerle geçinmekte sorun yaşamazken, üstlerinizin üslubundan çok verim alamayabilirsiniz.

KOVA

İstediğiniz, ancak gerçekleştirmek için şans bulamadığınız şeyler, bilhassa duygusal hayatınızla alakalı, bugünlerde gündeme gelebilir, gelişmeler olabilir.

BALIK

İş konusunda üstlerinizle geçinmekte problem yaşayabilirsiniz.

Bugünlerde hayatınızı duygusal değil rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz.