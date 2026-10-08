Bolu Mudurnu’da tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazadan ilk görüntüler | Ahmet Cerrah hayatını kaybetti
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tır ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü Ahmet Cerrah hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü A.A. olayın ardından “Önüme çıktı. Kaçamadım” dedi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan Devlet kara yolu Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiinde tır ile pikap çarpıştı. Ahmet Cerrah'ın kullandığı pikap ile A.A. yönetimindeki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü 44 yaşındaki Ahmet Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada tır sürücüsü A.A. ile pikapta yolcu olarak bulunan R.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ambulans içerisinde tedavisi yapılan tır sürücüsü A.A., kazaya ilişkin "Önüme çıktı. Kaçamadım" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam