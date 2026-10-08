Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 18:29

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan Devlet kara yolu Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiinde tır ile pikap çarpıştı. Ahmet Cerrah'ın kullandığı pikap ile A.A. yönetimindeki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada pikap sürücüsü 44 yaşındaki Ahmet Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada tır sürücüsü A.A. ile pikapta yolcu olarak bulunan R.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ambulans içerisinde tedavisi yapılan tır sürücüsü A.A., kazaya ilişkin "Önüme çıktı. Kaçamadım" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.