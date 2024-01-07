Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızda partnerinize karşı ılımlı yanaşmayı tercih edebilir, bu sayede ilişkinizi daha uzun ve sürdürülebilir kılabilirsiniz. Karşınızdakinin canını sıkmayı bırakın.

BOĞA

İşinize konsantre olmada büyük problem çekebilirsiniz ancak arada bir tatil vermenin zararı yoktur uzun süredir meşguliyetiniz kendini bu şekilde gösterebilir.

İKİZLER

Bütün çabayı sizin gösterdiğinizi hissettiğiniz noktada ise tıkanabilir daha fazla bir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

İş hayatınızda kariyer odağınız bir süre dağılabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde yaptığınız küçük işlerin bile üstesinden gelmek sizin için büyük başarı olabilir zira üşengeçlik yaşayabilirsiniz. Hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

ASLAN

Aşk hayatınızda başarılı bir gün geçirebilirsiniz.

İş konusunda çok fazla hevesiniz olmamakla beraber disiplininizi bir kez daha ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde bazı konularda zorlansanız da zorlukların üstesinden gelebildiğinizi görmek sizi epey cesaretlendirebilir. Motivasyonunuz daha da yükselecek.

TERAZİ

Bugünlerde eğitim alanında özellikle oldukça başarılı olabilirsiniz.

Ailevi konularda kişisel isteklerinizden ziyade topluluk ile hareket edebilmeniz gerekmekte.

AKREP

İkili ilişkilerde huzuru ön planda tutmak isteyebilir, huzurun olmadığı yerden hemen uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Güveni ilişkinizin merkezi haline getirin.

YAY

Bugün istediğiniz bir konuyu başarıya ulaştırmak için gösterdiğiniz çaba ve gelen başarı ile gururlanabilirsiniz. Yerler keşfetmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Aşk konusunda partnerinizle oldukça uyumlu olacağınız bir gündesiniz. Sağlık konusunda özellikle endişeleriniz konusunda sakin kalmaya özen göstermelisiniz.

KOVA

Aşk konusunda kendinize olan güveniniz ve netliğiniz partnerinizin oldukça hoşuna gidebilir.

Sağlık alanında ise diz ağrılarına dikkat etmelisiniz.

BALIK

Bu aralar mesleki konularda edindiğiniz başarılar başkaları tarafından kıskanılabilir ya da bazı rakipler belirebilir oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.