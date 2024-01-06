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Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 6 Ocak günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
6 Ocak 2024, Cumartesi

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SESLİ DİNLE

6 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Mesleki konulardaki güvence arayışınız yerini manevi arayışa bırakabilir, bugün hayata daha yoğun bir güven duyarak huzuru arayabilirsiniz.

BOĞA
Hayatınıza dair daha sakin ve sevgi dolu bir tutum sergileyebilirsiniz.
Sevgi konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve saygı beraberinde mutluluğu getirebilir.

İKİZLER
Azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz.
Aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız. Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek

YENGEÇ
Bugünlerde ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir.

ASLAN
Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir. Oysa sizler sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz.
Kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz.

BAŞAK
Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.
Özgüvenli davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.
Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde eşsiz bir egonuz var.
Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.

AKREP
Son zamanlarda sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.
Sağlık sorunlarınız olabilir. Her zaman gücünüzü iyi yönde kullanmalısınız.

YAY
Enerjiniz hat safhada.
Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkatini çeliyorsunuz.

OĞLAK
Birilerini taktirini toplamış ve size lütuf da bulunuyor elbette bu durum bir hayli hoşunuza gidiyor. Var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor.

KOVA
Bugünlerde iş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın.
Sizden özür dileyen kişiler olacak.
Kendinizi bir hayli yenilediniz.
Başınız oldukça dik geziyor.

BALIK
Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün sanki öfke patlaması yaşıyorsunuz.
Ruh halinize hakim olmayı başarmak zorundasınız.


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