Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Mesleki konulardaki güvence arayışınız yerini manevi arayışa bırakabilir, bugün hayata daha yoğun bir güven duyarak huzuru arayabilirsiniz.

BOĞA

Hayatınıza dair daha sakin ve sevgi dolu bir tutum sergileyebilirsiniz.

Sevgi konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve saygı beraberinde mutluluğu getirebilir.

İKİZLER

Azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz.

Aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız. Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek



YENGEÇ

Bugünlerde ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir.



ASLAN

Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir. Oysa sizler sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz.

Kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz.



BAŞAK

Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.

Özgüvenli davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.

Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.



TERAZİ

Bugünlerde eşsiz bir egonuz var.

Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.



AKREP

Son zamanlarda sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.

Sağlık sorunlarınız olabilir. Her zaman gücünüzü iyi yönde kullanmalısınız.



YAY

Enerjiniz hat safhada.

Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkatini çeliyorsunuz.



OĞLAK

Birilerini taktirini toplamış ve size lütuf da bulunuyor elbette bu durum bir hayli hoşunuza gidiyor. Var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor.



KOVA

Bugünlerde iş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın.

Sizden özür dileyen kişiler olacak.

Kendinizi bir hayli yenilediniz.

Başınız oldukça dik geziyor.

BALIK

Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün sanki öfke patlaması yaşıyorsunuz.

Ruh halinize hakim olmayı başarmak zorundasınız.





