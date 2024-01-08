Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sizinle fikir alışverişinde bulunurken zaman içerisinde arkadaşlık geliştiren kişiler artabilir.

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarı odaklı olabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde sizinle iletişime girmek isteyen insanların arttığını ve özellikle mesleki çevrenizin genişlediğini görebilirsiniz. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz.

İKİZLER

Bugünlerde sevgi dolu paylaşımların yükseleceği bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Çevrenize ışık saçacaksınız.

YENGEÇ

Soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmeli ve kendinize gereken özeni gün içerisinde göstermelisiniz. Önceden tedbir almak lehinize olacaktır.

ASLAN

Bugünlerde ev ve aile hayatınıza karşı oldukça düşkün olabilirsiniz. Özellikle aile ilişkilerinizi düzenlemek ve onların fikrini almak için uygun bir gün.

BAŞAK

Kalbinizin sesini dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle aşk ilişkilerinde verimli olabilmek için kalbinizi dinleyerek gurur yapmadan partnerinize ilerleyebilirsiniz.

TERAZİ

Sağlık konusunda dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sevdiklerinize karşı aşırı fedakar olup onları düşünürken bazen kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.

AKREP

Mesleki konularda da yine konunun uzmanından ya da dostlarınızdan yardım alarak ilerleyebilirsiniz. Aşk konusunda kendinizi verimli bir şekilde gösterebileceksiniz.

YAY

Bu aralar aşk hayatınızı düzeltmek için göstereceğiniz aktif çaba karşı tarafın hoşuna gidebilir zira diğer küslükleri de sonlandırmak için uygun bir gün.

OĞLAK

Çabuk sinirlenmemeye çalışmak sizin için önemli olabilir. Özellikle güne başlarken huzursuz uyanabilirsiniz ancak gün içerisinde güzel haberlerle toparlayabilirsiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda verimli haberler alarak geleceğe umutla bakabilirsiniz. Mesleki konularda çabalarınızın görüldüğünü ve takdir edildiğini bilmek içinizi ferahlatabilir.

BALIK

Bugünlerde duygularınızın yükseldiğini görebilir gün içerisinde anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz.

Akşam saatlerinde ise huzurunuz artabilir.