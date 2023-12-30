Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Var olan ilişkinizi kurtarmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir gündesiniz, ilişkisel konularda şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz.
BOĞA
İnsanların beklentilerini karşılamaktan uzak düşmeniz talepkarlığı arttırsa da sakince ve karakterinizin izin verdiği ölçüde yaşamayı tercih edebilirsiniz.
İKİZLER
Aşk hayatınızda yol gösterici davranabilirsiniz.
Partnerinize beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir, olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz.
YENGEÇ
Zamanlama konusunda yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Öz disiplini kendinizde hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir.
ASLAN
Bu aralar duygusal olarak kendinizi tamamlayacak kişi ile tanışana kadar çeşitli denemelere cesaretle adım atabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz de artabilir.
BAŞAK
Bugünlerde etrafınızdaki kişilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine siz de onlara ayak uydurmadan olayları akışa bırakabilirsiniz.
TERAZİ
Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
Bu sürede partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.
AKREP
İkili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz.
Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz.
YAY
Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çabalamalısınız.
Bir şeyler anlatmayı bırakabilir ya da kendinizi ifade etmek için yoğun çaba göstermeyebilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.
KOVA
Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz.
BALIK
Devam etme isteğinizi kıran şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmakta hevesli olduğunuz sürece başarılı olmanız ve sevilmeniz kaçınılmaz olacaktır.