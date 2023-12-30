Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Var olan ilişkinizi kurtarmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir gündesiniz, ilişkisel konularda şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz.

BOĞA

İnsanların beklentilerini karşılamaktan uzak düşmeniz talepkarlığı arttırsa da sakince ve karakterinizin izin verdiği ölçüde yaşamayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda yol gösterici davranabilirsiniz.

Partnerinize beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir, olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz.

YENGEÇ

Zamanlama konusunda yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Öz disiplini kendinizde hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir.

ASLAN

Bu aralar duygusal olarak kendinizi tamamlayacak kişi ile tanışana kadar çeşitli denemelere cesaretle adım atabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz de artabilir.

BAŞAK

Bugünlerde etrafınızdaki kişilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine siz de onlara ayak uydurmadan olayları akışa bırakabilirsiniz.

TERAZİ

Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

Bu sürede partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.

AKREP

İkili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz.

Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz.

YAY

Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çabalamalısınız.

Bir şeyler anlatmayı bırakabilir ya da kendinizi ifade etmek için yoğun çaba göstermeyebilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.

KOVA

Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz.

BALIK

Devam etme isteğinizi kıran şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmakta hevesli olduğunuz sürece başarılı olmanız ve sevilmeniz kaçınılmaz olacaktır.