Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Ortada kalmak için elinizden geleni yapsanız da gün sonunda stresiniz sizi ciddi anlamda kavga çıkartmaya yönlendirebilir, sakin olmaya çalışın.

BOĞA

Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz.

Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir.

İKİZLER

Koyduğunuz hedefler sizi başarılı bir konuma getirebilir.

Etrafınızdakilere pozitif enerji vermeniz, onların da iş motivasyonuna sahip olmasına neden olabilir.

YENGEÇ

Potansiyelinizi başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz.

Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde hayata dair niyetlerinizi olumlu tutabilirsiniz.

Cümlelerinizin pozitif olması beraberinde olumlu bir süreç getirebilir.

Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde olumlu bir süreç geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

Hayat sizi seçeneklere zorlasa da siz kendinizi olayların içerisinden çıkartmayı tercih edebilirsiniz.

TERAZİ

Aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz.

Sosyal açıdan olumlu ve iş arkadaşlarınızda güzel intiba bırakan bir dönemdesiniz.

AKREP

Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir, Ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz.

YAY

Son günlerde kariyer planlaması yaparken daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalı ve ne istediğiniz konusunda net olmalısınız.

Başarı o zaman gelecektir.

OĞLAK

Bugünlerde kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün geçirebilmek için işlerinizi günün erken saatlerinde halletmeyi tercih edebilir, planlı yaşamayı seçebilirsiniz.

KOVA

Kararlarınızın arkasında durmakta problem çekebilirsiniz. İnsanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fazla fedakar olmak istemeyebilir, dengeyi kurabilirsiniz.

BALIK

Aldığınız kararların arkasında durabilmenin cesaret gerektirdiğini görebilirsiniz.

Sosyal olarak olumlu bir imaj çizebilir, sevdiklerinizle bir arada bulunabilirsiniz.