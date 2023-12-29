Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Topluluğun bir parçası olmak ya da sosyal işlere girmek için uygun bir gün olabilir. Elinize bazı fırsatlar geçebilir, değerlendirirken iyi düşünmeniz gerekmekte.

BOĞA

Flört aşamasında olan Boğa'lar partnerinin potansiyelini fazla zorlamadan sabırla beklemeli. Duygusal konularda başarı yoğun emek ve sabır neticesinde gelebilir.

İKİZLER

Sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz.

Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.

YENGEÇ

Bu aralar aşk hayatınızda fırsatların sizinle olduğu bir gündesiniz. Güvence verebilme potansiyeliniz ve gerçek sevginiz karşı cinsin içini ısıtacak.

ASLAN

Aşk hayatınızda aradığınız güven ihtiyacına tezat olarak gösterdiğiniz ilgisizlik partnerinize göndereceğiniz karmaşık ve çelişkili sinyallere işaret edebilirsiniz.

BAŞAK

Sizi zorlayan deneyimlerden uzak kalmayı tercih edebilir, sevdiklerinizle güvenli ortamınızda kalmayı tercih edebilirsiniz, ileriye dönük planlar kurabilirsiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.

Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.

AKREP

Mesleki konularda yapmak isteseniz de cesaret edemediğiniz işler hususunda yeniden bir değerlendirme ve gerçekçi bir planlama size yardımcı olabilir.

YAY

Sahip olduklarınızı koruduğunuz ve var olana şükür ettiğiniz bir gün olabilir. Çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

KOVA

Bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir. Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.

BALIK

Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.