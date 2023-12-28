Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde duygusal olarak emin olmadığınız adımlar atabilirsiniz.

Cesaretinizle taktir toplayabilir, iş ve özel yaşamınızda saygı kazanabilirsiniz.

BOĞA

Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde haklı çıkmak odaklı olabilirsiniz.

Niyetlerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da gün ortasında hevesiniz kaçabilir.

İKİZLER

Kendinizi açıklamak istemeyebilir ve dik başlı tavrınızla hak ettiğiniz saygıyı kazanabilirsiniz.

Zorlandığınız konularda verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir.

Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde bir şeyi bitirmek ya da başlatmak olsun herhangi bir konuda alacağınız aksiyonu almakta uygun bir dönem yeter ki kararlı olabilin.

BAŞAK

Olaylara yaklaşımınızın içe dönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var. Dengeyi iyi kurmalısınız.

TERAZİ

Bugünlerde kariyer planlamalarında bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Geri çekilip olaylara objektif bakın.

AKREP

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu yorduğunu hissedebilir ve karar almaya yönelebilirsiniz. Sizin için net kararlarınızı almaya uygun olabilir.

YAY

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak duygusal bir zorluk getirse de kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK

Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilir, bugünlerde vicdanınızı çok zorlayacak tecrübeler yaratmamanızda fayda var.

KOVA

Eşle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte.

Çok fazla fırsat ve kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olmalısınız.

Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine çözmek için gerekli çalışmalısınız.