Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.



BOĞA

Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilir, toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz.

Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER

Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz.

Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle beraber daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz. Talepleriniz karşılandığında demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir.

ASLAN

Duygusal konularda oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız.

Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.



BAŞAK

Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz.

Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.



TERAZİ

Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün.

Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız.



AKREP

Çevrenizden alacağınız destek manevi veya maddiyatla alakalı da olabilir. Beklentilernizin karşılandığını görmek keyifli hissettirerek başarınızı perçinlemenizi sağlayabilir.

YAY

Bu aralar bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir.

Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir.



OĞLAK

Bugünlerde yaşadığınız duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.



KOVA

Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.



BALIK

Kendinizi baskıcı hissedebilirsiniz ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz.

İlişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz.