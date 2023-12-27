PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 27 Aralık günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
27 Aralık 2023, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

27 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.

BOĞA
Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilir, toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz.
Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER
Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz.
Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle beraber daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.

YENGEÇ
Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz. Talepleriniz karşılandığında demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir.

ASLAN
Duygusal konularda oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız.
Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.

BAŞAK
Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz.
Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün.
Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız.

AKREP
Çevrenizden alacağınız destek manevi veya maddiyatla alakalı da olabilir. Beklentilernizin karşılandığını görmek keyifli hissettirerek başarınızı perçinlemenizi sağlayabilir.

YAY
Bu aralar bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir.
Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir.

OĞLAK
Bugünlerde yaşadığınız duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.

KOVA
Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.

BALIK
Kendinizi baskıcı hissedebilirsiniz ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz.
İlişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
26 Aralık günlük burç yorumları 26 Aralık 2023, Salı 25 Aralık günlük burç yorumları 25 Aralık 2023, Pazartesi 24 Aralık günlük burç yorumları 24 Aralık 2023, Pazar 23 Aralık günlük burç yorumları 23 Aralık 2023, Cumartesi
Hatice Şendil’in doğum sonrası 20 kilo verdiren diyet sırrı!
Hatice Şendil'in 20 kilo verdiren diyet sırrı!
2024 asgari ücretin 3. toplantısının tarihi belli oldu mu? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama! Asgari ücretle birlikte o ödemeler de değişecek
2024 asgari ücretin 3. toplantısının tarihi belli oldu mu? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama! Asgari ücretle birlikte o ödemeler de değişecek
Yapay zekadan şaşırtan Süper Kupa tahmini! Önce Galatasaray Fenerbahçe maçı için skor verdi sonra da...
Yapay zekadan şaşırtan Süper Kupa tahmini!
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada? Yapılacak zam oranı hangi maaşı nasıl etkileyecek?
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada?
Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın biricik eşi Suat’tı! Figen Evren son haliyle şaşırttı: Hüsnü Komiser’im görse duygulanır
Figen Evren son haliyle şaşırttı
SON DAKİKA