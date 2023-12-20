Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak.

Geçmişi geride bırakma isteğiniz de kariyerinizde bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

BOĞA

Duygusal olarak kendinizi verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.

Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacağınız bir gündesiniz.

İKİZLER

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bunu kolaylıkla yansıtabildiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız. İş yerinde yükseleceğiniz bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde oldukça sosyal olacağınız durum ve şartlar oluşabilir. İşle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir.

ASLAN

Bugünlerde sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumu etkinleşebilir. Karşı cinsle verimli ve sade iletişim kurabilirsiniz.

BAŞAK

Aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.

TERAZİ

Bugünlerde atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir.

Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte.

AKREP

İşinizi yaparken size destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz.

Bilhassa girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

YAY

Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz.

Partnerinizle kuracağınız derin bağ ve uzun süreli ilişki başlangıcı için uygun bir dönemdesiniz.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

KOVA

Zamanınızı iyi yönetebilseniz de sizin dışınızda gelişen aksaklıklar olabilir. Böyle durumlarda sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

BALIK

Aşk hayatınızda özellikle yalnız Balık burçları oldukça şanslı olabilirler. Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.