Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk konusunda duygusallıktan uzak mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Bu tutumunuz sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.

BOĞA

Önünüze fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın. Manevi yönünüzüm güçlenmesi gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER

Mesleki konularda potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz. Başaramadığınız noktalarda eğitim almak ya da bilen kişilere danışmaktan çekinmeyin.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

ASLAN

İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Özellikle grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

BAŞAK

Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Sosyal olarak kendinizi iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz.

TERAZİ

Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba ve özveri göstermelisiniz.

AKREP

Duygusal hissettiğiniz ve sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir gündesiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

YAY

Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

OĞLAK

Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Özellikle işinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak.

KOVA

Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

BALIK

Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.