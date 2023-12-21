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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
21 Aralık 2023, Perşembe

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21 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk konusunda duygusallıktan uzak mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz.
Bu tutumunuz sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.

BOĞA
Önünüze fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın. Manevi yönünüzüm güçlenmesi gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER
Mesleki konularda potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz. Başaramadığınız noktalarda eğitim almak ya da bilen kişilere danışmaktan çekinmeyin.

YENGEÇ
Bugünlerde hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

ASLAN
İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Özellikle grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

BAŞAK
Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.
Sosyal olarak kendinizi iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz.

TERAZİ
Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba ve özveri göstermelisiniz.

AKREP
Duygusal hissettiğiniz ve sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir gündesiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

YAY
Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

OĞLAK
Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Özellikle işinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak.

KOVA
Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

BALIK
Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

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