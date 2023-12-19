Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde iş bağlamında istediklerinizi elde etmek için daha çok insan ve doğru kişilerle iletişime geçiyor olmanız oldukça önemli olabilir.

BOĞA

İş hayatınızdaki olumlu gelişmeler beraberinde yeniye umutla bakmak için fırsat getirebilir.

Çözümsüz sandığınız bazı konuların çözümlerini oldukça kolaylıkla bulabilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal anlamda kendinizi tekinsiz hissedebilirsiniz.

Partnerinize de veremediğiniz güven beraberinde ilişki içerisinde problemlere yol açabilir.

YENGEÇ

Son zamanlarda duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Geçmişten gelen krizleri bugünlerde biraz zorlanarak da olsa çözmeye istekli olabilirsiniz.

ASLAN

Sakin fakat düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyen bir tutum sergilemelisiniz, kendinizi ön planda tutun. Duygularınızı baskıladığınız bir dönemdesiniz.

BAŞAK

Kusursuz konuşma ve hitabetinizi doğru kullanabilme sizi beklediğinizden de hızlı tam istediğiniz noktaya taşıyarak sürprizler hazırlayabilir.

TERAZİ

Gerçekten karşınızdaki kişinin bir problemi olup olmadığını ya da bir şeyleri sizin abartıyor olabileceğinizi iyi sorgulayarak karar almanız ve tepki göstermenizde fayda var.

AKREP

Sert tartışmalardan kaçınmak için kendinizi baskıladığınız her an daha da taştığınızı unutmamalısınız.

Dualar size oldukça iyi gelebilir, rahatlatabilir.

YAY

Bugünlerde gerek iş gerek aşk hayatınızda etkilemek istediğiniz kişiyi doğru cümleler ile etkileyebilirsiniz.

Sağlığınız adına endişelerinizin boşuna olduğunu bilmelisiniz.

OĞLAK

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi yorulmuş hissedebilirsiniz, bilhassa iş yerinizdeki problemler ve bir takım adaletsizlikler sizi yorabilir.

KOVA

Arkadaşlarınıza gösterdiğiniz destek ve sevgiyi bugün karşı taraftan alamadığınızı görmek sizi üzebilir, ancak bu olaylar sizi düşünmeye itmek içindir.

BALIK

İş hayatınızda bilmeniz gereken mutlaka her şeyin bir gün olması gerektiği gibi olabileceğidir.

Manevi yönünüzü yükseltmek içi oldukça uygun bir gün.