Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un fon soruşturmasına dâhil olması, medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Mustafa Sandal’ın, eşi Melis Sandal’ın adının karıştığı fon soruşturması sonrası yaptığı ʺMaddi anlamda hiçbir ortak işimiz yokturʺ açıklaması, medya dünyasında sert bir dille eleştirildi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"

Bu olayın hemen ardından Mustafa Sandal'ın yaptığı o meşhur "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" açıklaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Sandal'ın çok mesafeli, soğuk bir tavırla, sanki uzak bir akrabasından bahseder gibi eşiyle arasına sınır koyması, her şeyden önce "evlilik müessesesi" ile bağdaşmayacak bir tavırdır.