Mustafa Sandal'ın 2019’daki "Vakit geçirdik" skandalı yeniden gündemde: İyi günde kötü günde sözü nerede kaldı?
Sermaye piyasalarındaki borsa ve fon soruşturmasında eşi Melis Sandal’a yakalama kararı çıkarılması üzerine kendini aklamaya çalışan Mustafa Sandal, sert eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Köşe yazarları ve sosyal medya kullanıcıları, ünlü sanatçının kriz anında sanki uzak bir akrabasından bahseder gibi eşiyle finansal ve duygusal bağını koparmasını "fırtına koptuğunda gemiyi ilk terk etme aceleciliği" olarak yorumladı.
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un adının geçtiği fon soruşturmasının ardından yaptığı açıklama, evlilikte dayanışma tartışmasını da beraberinde getirdi.
MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN BAŞLIK
Eşiyle maddi anlamda hiçbir ortak işi olmadığını vurgulayan sanatçının sözleri, "İyi günde, kötü günde" verilen evlilik sözünün zor zamanlardaki karşılığını sorgulattı.
Günaydın'dan Tuba Kalçık 2 Ekim 2026 tarihli köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un fon soruşturmasına dâhil olması, medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.
"HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"
Bu olayın hemen ardından Mustafa Sandal'ın yaptığı o meşhur "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" açıklaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
Sandal'ın çok mesafeli, soğuk bir tavırla, sanki uzak bir akrabasından bahseder gibi eşiyle arasına sınır koyması, her şeyden önce "evlilik müessesesi" ile bağdaşmayacak bir tavırdır.
"İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE"
Evlilik, "iyi günde, kötü günde" sözünün üzerine kurulan kutsal bir bağdır. Evlilik, çiftlerin düğünlerinde kadeh tokuşturmasından veya Dubai'den pozlar vermesinden ibaret değildir. Bu kutsal aile kurumu, zorluklara karşı birlikte mücadele etmek, kriz anlarında yan yana durabilmenin de sözünü içerir.
Sandal ise "iyi günde, kötü günde" sözünü unutarak yaptığı açıklama ile fırtına koptuğu an gemiyi terk etme aceleciliğini hepimize gösterdi.
BİR İLK DEĞİL BU!
Sandal'ın ortaya koyduğu bu tavır, eşi ile sadece "finansal bir ayrışmayı" değil, gönül ayrışmasını da açıkça ortaya koymuştur.
Sandal bu mesafeli tavrını ilk defa da göstermiyor üstelik. 2019'da Günaydın'a verdiği röportajda Melis Sütşurup'a yönelik sözleri, bugünkü tavrının işaret fişeği gibiydi.
"KAFAMIZ UYUŞMADI"
Sandal, ayrıldıkları dönemde Günaydın'a konuşmuş ve sanki aylardır büyük bir aşk yaşayan kendisi değilmiş gibi, son derece üstten ve mesafeli bir dille, "Melis çok iyi bir insan, birlikte vakit geçirdik ama kafamız uyuşmadı" demişti.
Sütşurup ise Sandal'ın bu ifadesini çok saygısız bulduğunu söyleyerek sert bir açıklama yapmıştı.
SOĞUK VE MESAFELİ
Aradan yedi yıl geçti, Sandal ve Sütşurup çifti evlendi. Ancak Sandal'ın kriz anındaki "vakit geçirdik" açıklamasında olduğu gibi "soğuk ve mesafeli" tavrı devam ediyor.
Sandal, "pop yıldızı" imajına zeval gelmesin diye evlilik kurumuyla bağdaşmayan bir tavırla gemiyi terk etme telaşına girdi anlaşılan.
BENCİLCE STRATEJİ
Sandal, kriz anında eşine sırtını dönerek evlilik birliğini korumak yerine kendi çıkarlarını önceleyen, bencilce bir stratejiyi gözler önüne serdi.
Umarım bu stratejisinden vazgeçer de fırtınalı günlerinde eşine evlenirken verdiği "kötü günde de birlikte olma" sözünü tutar.