Nescafé Xpress 2026 Ulusal Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler
Nestle Nescafé Xpress 2026 Ulusal Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. 28 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte Mini Cooper 5 Kapı Favoured 2025 Model Otomobil ile Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı işte kazanan asil ve yedek talihliler...
Nestle Nescafé Xpress 2026 Ulusal Kampanyası'nın 28 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 4 adet Mini Cooper 5 Kapı Favoured 2025 Model Otomobil ile 100 adet Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Çekilişe 1.783.809 katılım gerçekleşti.
İkramiye kazanan asil talihlilerin en geç 17 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 1 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
MINI COOPER 5 KAPI FAVOURED 2025 MODEL OTOMOBİL ASİL TALİHLİLERİ
KOD
AD SOYAD
ŞEHİR
7N4FM37N
SEDAT SARİ
ANKARA
AKTJN7MJ
FATMANUR KÜÇÜKBAŞKAN
ANTALYA
9JC7CMEC
ŞAHİN AK
ANTALYA
E37EM47L
KÜBRA BERBEROĞLU
MANİSA
SONY PLAYSTATION 5 SLIM DIGITAL EDITION 1 TB OYUN KONSOLU ASİL TALİHLİLERİ
KOD
AD SOYAD
ŞEHİR
ECHN9JTP
FERHAT ÇATALTEPE
İSTANBUL
337FLT4P
SERCAN ÇIRA
KOCAELİ
CK37L34K
ABDULHAKİM MUTLU
İSTANBUL
CCNHNHLJ
ASLİHAN GÜRKAN
İSTANBUL
9APC4NEK
SERKAN ALTIN
BURSA
A93LE3KT
SİBEL SAYHAR
İSTANBUL
4MMJ4A9L
TARKAN ACAR
İSTANBUL
3MMC4PTC
ARDA ADGÜZEL
İSTANBUL
3FHECNET
KEMAL ÖZCAN
MALATYA
ACE3TFEK
SİBEL AKÇIL
İZMİR
7P9L4M9T
EMRE GÜLMEZ
EDİRNE
E3TLTE9C
HÜSEYİN UĞURHAN AKİN
İSTANBUL
ANCKFE9H
DOĞUKAN ÖNEN
SAMSUN
9HM3HATH
SEBANUR ÇALIK
KOCAELİ
CC474HEP
MELİKE KARA
BALIKESİR
3L34FE9C
MUSTAFACAN ŞENTÜRK
KOCAELİ
AEHETE3N
NAZLI GÜDER
ESKİŞEHİR
7NFTAP7C
EMİNE KOYUN
BATMAN
7JAPKFKA
EMİRHAN HANÇER
İSTANBUL
KLJKF9CF
KADİR DİNCER
İSTANBUL
9JEMLNA3
GİZEM ÖREN
BALIKESİR
7PFJ43NA
ENGİN YİĞENOĞLU
ORDU
9EM4ENPM
MEHTAP KARAKELLE
İSTANBUL
3CNMTPM9
İLKER ZENGİN
İSTANBUL
7LEP7939
HÜLYA TUBA BERKAY
İZMİR
7M3MNTPK
FUNDA HAN
İSTANBUL
ACTL7T9E
ZEYNEP EDA COŞKUN
SAKARYA
7L97493A
ÖMER EVCİMAN
TEKİRDAĞ
E9CJPAC4
AHMET YOLCU
ANTALYA
3CENKJLE
SILA EREN
KONYA
CC3FAFAH
FATMA KARADENİZ
İZMİR
7JMNLKFM
SELİN BUDAK
MANİSA
9JEKT3EJ
AKINALP KEMAL
İSTANBUL
LJ947FP9
SEVİM ERGÜN
ANTALYA
4C3P7NEM
SAMET LAMBACI
DİYARBAKIR
KMEH9FAM
NADİR ULUÇ
İSTANBUL
7MHA34NT
ELİF CEREN ÇİÇEK
İSTANBUL
EHCHFJ7L
YALÇIN EŞSİZ
KARABÜK
E74KNJM9
AYHAN İSTAMBUL
İSTANBUL
F39NP7LP
HAMZA ÖZDEMİR
İSTANBUL
7A93PAT9
BURHAN YILDIZ
ISPARTA
3AP79P34
OĞUZHAN PALA
ELAZIĞ
ACNHNEFC
MURAT KARAPINAR
İZMİR
7NTH3A39
YETKİN ŞAHİN
KOCAELİ
AJMTE79F
BUKET AKGÜL
ANKARA
7JLHATC4
SELÇUK DEMİRKIR
ANKARA
EJLNP43C
KİFAYE AYBÜKE YILDIRIM
MALATYA
LAPJM3TK
SİNAN KADAK
İSTANBUL
9ME939AP
EMİRHAN NAZIM BİROL
ANKARA
3JFNTC3N
GÜLCAN ODAMAN
ÇANAKKALE
JJEJLNPT
ELİF BULUTLAR
ANTALYA
L3FJMHTK
ÇAĞLA VAROL
SAMSUN
9HKCE3T7
SAMET DİLMAÇ
İSTANBUL
L9NPHCPT
MURAT ÇELİK
İSTANBUL
E3ANP74H
NAMIK NEDİM DEĞİRMENCİOĞLU
DENİZLİ
9J37N7TE
SELCAN BEYHAN
İZMİR
3LFA47MJ
NACİ BİÇİCİ
İSTANBUL
AA73C34E
BURAK ÖZÇEMEN
AYDIN
37JTKLJC
ERCAN BOSTANCI
KASTAMONU
AH9A7JHK
SAMİ EVREN
TEKİRDAĞ
CP9AJT37
AHMET AYYİLDİZ
İSTANBUL
CE7HN4MF
MİTHAT ÇAYLAK
İSTANBUL
3CPEJ49M
SEMİH KALKAVAN
İSTANBUL
E9HFJFH9
ERDİNÇ YALÇİN
MERSİN
99JK7K3C
MERVE KARAPINAR
İZMİR
C7MT7JE9
ŞEVVAL DİKİCİ
İSTANBUL
KMLH3KEJ
SAMED İŞLEK
İZMİR
74EM4PAK
MERDİYE SİLA YENİCE
İZMİR
4FT9KT34
KADİR ÇOPUR
KIRŞEHİR
7C3EFKTM
GÖKÇEN ERŞAN
ADANA
4AJHJHAN
MURAT KARIMAN
SAMSUN
7FMKETP3
EMRE KOÇAK
ANKARA
EPMNMELJ
MUSTAFA AKKAYA
GİRESUN
A7AJEATA
MERVE ALTUNGAYULAR
SAMSUN
7JL3AHE7
ÇAĞRI TUNÇ
ANKARA
MMHEK3C9
ŞAHSENEM KARAASLAN
KAHRAMANMARAŞ
EMTL3J3F
TÜLAY AKIN
BURSA
CC3AK4CA
FATİH MEHMET ŞİMŞEK
ADANA
EHPTLHLH
NAZİFE SARE ENGİNAR
KAHRAMANMARAŞ
LC9NJ3M9
EMRE UFACİK
İZMİR
4MJ7PKAT
KUDRET UZUN
ANTALYA
AJT4M7JP
EMRE ŞAHİN
ESKİŞEHİR
7KKMNJ43
BARIŞ ÇELİK
İSTANBUL
KLEK7C7H
KEMAL ÇETİN
MUĞLA
99NKMNPC
SELVER KÖKÜNÜZ
KAHRAMANMARAŞ
74CLPFAP
ESRA ÖZKAYA
İSTANBUL
9L94KCLJ
FULYA KABA
İZMİR
3H7APFEA
İLKNUR EMEL
İSTANBUL
FJK74HNC
EYLÜL KAYNAK
MERSİN
9P9K739T
DUYGU COŞKUN KARAÇİL
ANKARA
F7KHEKEM
HAKAN AYDIN
AFYONKARAHİSAR
A4M7KF9H
RABİA ERGÜN
İSTANBUL
4KC4PALH
TUĞBA KORKUSUZ
KONYA
A3J4CHCM
EMRE LAÇİN
YALOVA
7ANA47H3
RAMAZAN MARUL
KOCAELİ
E9TNC73F
MEHMET KIRCALI
ÇANAKKALE
F7LJTN3L
ALİ TURHAN
ADANA
AJJEPEHA
HÜSEYİN KOSE
MERSİN
L4FK3FKT
EMİNE SEZER
ANKARA
4EEJ3E7L
ERCAN DOĞAN
ANTALYA
MINI COOPER 5 KAPI FAVOURED 2025 MODEL OTOMOBİL YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
KOD
AD SOYAD
ŞEHİR
1
MLA43LTC
HASRET ÖZERDEN
TEKİRDAĞ
2
ACKC37TA
GİZEM SOLMAZ
İSTANBUL
3
7K3TEALH
MURAT KAYA
KOCAELİ
4
CPPL3M3L
VEYSEL TUTUŞ
İSTANBUL
SONY PLAYSTATION 5 SLIM DIGITAL EDITION 1 TB OYUN KONSOLU YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA
KOD
AD SOYAD
ŞEHİR
1
79A7KJCH
MUSTAFA ÖZDİL
KAYSERİ
2
9C3A9T3C
YASİN GENÇOĞLU
KOCAELİ
3
3CFHNJPH
FERDİ ÖZGAN
İSTANBUL
4
9N7T3FCT
SEVHAN MÜGE YÜKSELOĞLU
İSTANBUL
5
CJN9AHMN
SAİT ÇILGI
İSTANBUL
6
9M9E7JHC
IBRAHİM ERTUĞRUL
MUĞLA
7
9NTFJHML
ŞİRİN DENİZ
DİYARBAKIR
8
3HNKPFMC
METİN TATAR
KİLİS
9
KNJ9P4L7
ALİ HANBAY
İSTANBUL
10
LCCMK4EJ
SUAT ACAR
MANİSA
11
F497H7PH
ÖMER İBİL
İSTANBUL
12
7A43N37A
HAKAN KÜÇÜK
İSTANBUL
13
C9H3MEA7
HOSİYAT KURBANİYAZOVA
İSTANBUL
14
9J3J9PFT
CEREN AKSOY
ANKARA
15
AT7LTN4K
FEYZA SENA KARAKAYİŞ ORHAN
İSTANBUL
16
4H4ECH4C
FATMA NUR ÇETİN
İZMİR
17
KT9HEPNK
FİKRET BARLAS
MUĞLA
18
C49AMHLF
AHMET SAİD OĞUZASLAN
AFYONKARAHİSAR
19
3C9K9TK7
BİLGE CAN ZOR
ADANA
20
CLA4TNFM
MELİH TOLGA ÇAKIR
ANKARA
21
3EHNTE7L
HALİL İBRAHİM SEYHAN
ADANA
22
A7EMLK9N
SALİH AYTEKİN
İSTANBUL
23
KJJ4EL93
İBRAHİM KORKMAZ
BURSA
24
7TEHMJHE
ECE BAYSAL
İSTANBUL
25
L3NH34HC
EMRECAN ERGÜZEL
GAZİANTEP
26
7CP9KMFH
MURAT ARLAN
BURSA
27
CNPHLJMP
CEYHUN BARAN
İSTANBUL
28
AF9FTH7K
EZGİ ÖZGEN
İSTANBUL
29
C7T9C3H4
TUĞBA KOBAKLAR
İZMİR
30
9KP3JM4N
HARUN YILDIZ
BARTIN
31
ALF9K4CK
ERKAN ÖNDEŞ
İZMİR
32
LAK4JCPJ
MEHMET DELEN
ANTALYA
33
F7FCE3C7
MİTHAT KAYNAK
MERSİN
34
9MMTCT49
MEHMET DEMİR
MANİSA
35
ETLA4FAH
FIRAT TUNÇ
İZMİR
36
9NE3NCJP
ZEKİ AKÇAY
ANTALYA
37
KHH4FLTK
KAAN ALKAN
İSTANBUL
38
ME9MC7AL
MERAL BEŞENLİOĞLU
KAHRAMANMARAŞ
39
KLCTACA4
ENES FATİH İNCİ
ANKARA
40
7HHEALE9
BENGİSU ÇETİN
AFYONKARAHİSAR
41
7TM4TK4F
FERHAN SÜREKCİ
AYDIN
42
EEMPMEJH
FIRAT KAMANLI
ANKARA
43
KK7J43ET
ONUR İNCEKARA
İZMİR
44
7JCMTC7H
GENÇER BAŞAR
İZMİR
45
9CJENJFN
FERHAT KARAKAŞ
KASTAMONU
46
7LM393AK
MAHİR GÜLOĞLU
MANİSA
47
ANEL4PJN
KAAN ARDIÇ
İZMİR
48
E7MNMEMK
İSMAİL SÜRÜCÜ
ADANA
49
A7EK4MPE
YUNUS ER
BURSA
50
CKE37KLT
ALEYNA UZUN
AYDIN
51
FE74CT7H
MUSTAFA TAŞ
ISPARTA
52
9A4KPJKN
İLKNUR TAYSİ
ERZURUM
53
4H4MHNK7
DURDU SAĞER
KAHRAMANMARAŞ
54
L3TAJEAH
SAİT ÜSEN
DENİZLİ
55
ALAL34NM
EREN PEKER
UŞAK
56
9H373P9C
HÜSEYİN AY
SAKARYA
57
C9AC7L93
GAZİ KOÇAK
ANTALYA
58
ATM7K9C9
DEMET TURAN
İZMİR
59
ACCA7C3K
BÜŞRA İŞGÜZAR
ADANA
60
C4CEMNLF
ONUR GÖKHAN ATALAY
ANKARA
61
F7FE97K9
YAĞMUR TURAN
DENİZLİ
62
33MK3JP4
SEMİH KOLCU
İZMİR
63
34EHCL7H
ESRA EŞ
İZMİR
64
C4JM749P
GÖKHAN ŞENER
SAMSUN
65
9FF7AKLE
İSMAİL ÜNALDM
SİVAS
66
4HJC7KFH
SERHAT YURTLU
DÜZCE
67
3APENTMT
HARIKA KURUDERE
AYDIN
68
7LHMJC73
ÖZKAN YİLDİZ
VAN
69
JJNPLMAM
AHMETHAN YİLDİRİM
ANKARA
70
9EHEC4KL
MURAT ÇELİK
AYDIN
71
7LFAL7KL
AYLİN BAK
ANKARA
72
L33AM9F9
UYGAR KILIÇ
ANKARA
73
A974FKEN
DİCLE GÜLERYÜZ ÖZÇELİK
İSTANBUL
74
3LT3E9KP
EROL YAVUZYİLMAZ
ZONGULDAK
75
4LAM7LHJ
ECEM MÜNİRE DİPDAĞ
KIRKLARELİ
76
9KC4N7EJ
EMRAH FIRTINA
İSTANBUL
77
E74K4A9L
BERFİN KOÇYİĞİT YAĞİZ
İSTANBUL
78
EK9TL79K
ÖZGÜR GÜNEŞ
BURSA
79
KLN43N9H
OKTAY EKİCİ
ANKARA
80
3CELA9JA
HAMİT GÖKAY MERİÇ
İZMİR
81
CKNMENCN
MERT YİLDİZ
TEKİRDAĞ
82
KPC9TA9L
ALİ YEGEN
ANKARA
83
A9JKEMHL
KAZIM YAVUZ
ANTALYA
84
F4AEJPKC
EMRE ERTÜRK
ADANA
85
J4TNKFKL
EYÜP KARAASLAN
KAHRAMANMARAŞ
86
C99LKHTL
TANSEL ATİK
BURSA
87
CNEH3FAN
ARYA AÇIKGÖZ
ANKARA
88
9TCMJC3H
MERT TİRAŞ
KAHRAMANMARAŞ
89
94FHTJNL
FİKRİYE ÇELİKÖRS
İZMİR
90
4MNPKAJK
GÜLSİYE KİVRAK
MUĞLA
91
C97N9MCA
TAYFUN TOPLAK
İZMİR
92
CAL39KFL
KÜBRA AVCİ
ANKARA
93
CC4NA9P4
SABRİYE ÇATİK
MERSİN
94
JFP3FCEP
GÜLAY SÖYLEMEZ
TOKAT
95
ANA4LF4F
TUNAHAN ÇUKUR
KÜTAHYA
96
33NHPTF9
NİSANUR BULDU
KOCAELİ
97
AM9KHL37
NESLİHAN KOÇ AKGÜL
DENİZLİ
98
4KAPAJTL
YUSUF FURKAN ISLAMOGLU
İSTANBUL
99
73JN39FE
MUSTAFA ÇALIŞKAN
DİYARBAKIR
100
L4KL4739
ALİ BERKE SARI
KAHRAMANMARAŞ
Bu kampanya MPİ'nin 17.11.2025 tarihli E-40453693-255.01.02-81165 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 28.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.783.809 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 17.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 01.11.2026 tarihine kadar ikramiye kazanılan açma halkası, kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlil ere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.