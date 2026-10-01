Kültür mirasında yüksek teknoloji devri: Sardes ve Bintepe'de gece görüşlü dronlu koruma

Avcılar'da 76 yaşındaki kadın rögara düştü! O anın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta “dur” ihtarına uymayan sürücü Şişli’de kaza yaptı! O anlar kamerada