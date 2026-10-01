Esenyurt'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 19 yaşındaki sürücü Erşah Yıldırım yaşamını yitirdi
İstanbul Esenyurt'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Erşah Yıldırım (19) yaşamını yitirdi. Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen kazanın ardından ağır yaralı olarak İstinye Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam