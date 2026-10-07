Çorum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Çorum-İskilip kara yolunun Ceritbeli mevkisinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki otomobil ile Mert Üstünel'in kullandığı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal yaşamını yitirdi.
Araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Münevver Lal hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki Ömer Cebeci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken Münevver Lal'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber