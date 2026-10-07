Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 13:20

Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki otomobil ile Mert Üstünel'in kullandığı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal yaşamını yitirdi.

Araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Münevver Lal hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki Ömer Cebeci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken Münevver Lal'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.