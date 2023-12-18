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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
18 Aralık 2023, Pazartesi

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18 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde verimli bir hayat sürebilmenin keyifini yaşayabilirsiniz.
Özellikle aile içerisinde sevildiğinizi görmek sizi oldukça mutlu edebilir.

BOĞA
Yaptığınız iş ya da başarılarınızdan keyif alabilirsiniz. Gün içerisinde mutlaka eğlenmeyi ve orta tempoda egzersiz yapmayı da unutmamalısınız.

İKİZLER
Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçerken iş alanında beklediğinizi bulmanız uzun sürebilir. Sabırlı ve stresinizi kontrol altında tutarak ilerlemenizde fayda var.

YENGEÇ
Bugün oldukça yaratıcı fikirlerle dolu olabilirsiniz ya da üretim konusunda oldukça hevesli olabilir- siniz. Aldığınız yeni haberler sizi üretime ve çalışmaya itebilir.

ASLAN
Bugünlerde mantığın sizin için hakim olacağı bugünlerde niyetlerinize sevgi dolu ve mucizevi yollardan da gidebileceğinizin farkına varmalısınız.

BAŞAK
Kendinize realistik hedefler koymanız beraberinde güçlü bir çekim yaratarak sizi hedeflerinize hızlı yoldan götürebilir. Sevdiklerinizin sözlerine de güvenmelisiniz:

TERAZİ
Zaman yönetimini oldukça iyi başarabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün bir çok işiniz olabilir ancak hepsinin altından başarı ile kalkabilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde katılıktan kaçınmalı ve duygusal yönünüzü ortaya koyabilmelisiniz.
Kendinize şans vermeli ve aşırı eleştirel olmaktan kaçınmalısınız.

YAY
İstek ve arzularınıza giden yolda stratejik davranabilirsiniz. Zamanlama konusunda başarılı olabileceğiniz, istediğiniz her işe rahatlıkla yetebileceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK
Bugünlerde sosyal açıdan olumlu bir günde olmanızla beraber size karşı sert ve kırıcı tutumlar sergileyebilecek kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA
Akşam saatlerinde aileniz veya sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinize güvenmeyi gerçekten isteyeceğiniz bir gündesiniz.

BALIK
Nezaketli fakat mesafenizi yeterince net koyarak gününüzü tamamlamanız gerekiyor.
Olumlu değişimlerin gerçekleşmesi sizi motivasyonla ilerlemeye davet edebilir.

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