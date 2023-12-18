Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde verimli bir hayat sürebilmenin keyifini yaşayabilirsiniz.

Özellikle aile içerisinde sevildiğinizi görmek sizi oldukça mutlu edebilir.

BOĞA

Yaptığınız iş ya da başarılarınızdan keyif alabilirsiniz. Gün içerisinde mutlaka eğlenmeyi ve orta tempoda egzersiz yapmayı da unutmamalısınız.



İKİZLER

Duygusal açıdan olumlu bir süreçten geçerken iş alanında beklediğinizi bulmanız uzun sürebilir. Sabırlı ve stresinizi kontrol altında tutarak ilerlemenizde fayda var.



YENGEÇ

Bugün oldukça yaratıcı fikirlerle dolu olabilirsiniz ya da üretim konusunda oldukça hevesli olabilir- siniz. Aldığınız yeni haberler sizi üretime ve çalışmaya itebilir.



ASLAN

Bugünlerde mantığın sizin için hakim olacağı bugünlerde niyetlerinize sevgi dolu ve mucizevi yollardan da gidebileceğinizin farkına varmalısınız.



BAŞAK

Kendinize realistik hedefler koymanız beraberinde güçlü bir çekim yaratarak sizi hedeflerinize hızlı yoldan götürebilir. Sevdiklerinizin sözlerine de güvenmelisiniz:



TERAZİ

Zaman yönetimini oldukça iyi başarabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün bir çok işiniz olabilir ancak hepsinin altından başarı ile kalkabilirsiniz.



AKREP

Bugünlerde katılıktan kaçınmalı ve duygusal yönünüzü ortaya koyabilmelisiniz.

Kendinize şans vermeli ve aşırı eleştirel olmaktan kaçınmalısınız.



YAY

İstek ve arzularınıza giden yolda stratejik davranabilirsiniz. Zamanlama konusunda başarılı olabileceğiniz, istediğiniz her işe rahatlıkla yetebileceğiniz bir gündesiniz.



OĞLAK

Bugünlerde sosyal açıdan olumlu bir günde olmanızla beraber size karşı sert ve kırıcı tutumlar sergileyebilecek kişilere karşı dikkatli olmalısınız.



KOVA

Akşam saatlerinde aileniz veya sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinize güvenmeyi gerçekten isteyeceğiniz bir gündesiniz.



BALIK

Nezaketli fakat mesafenizi yeterince net koyarak gününüzü tamamlamanız gerekiyor.

Olumlu değişimlerin gerçekleşmesi sizi motivasyonla ilerlemeye davet edebilir.