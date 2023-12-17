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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
17 Aralık 2023, Pazar

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17 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Kariyer planlaması düşünüyorsanız rekabetin olduğunu unutmamalısınız göreceğiniz değer sizi rahatlatmamalı ve daha çok çalışmayı göze alarak ilerlemelisiniz.

BOĞA
Bugünlerde nezaket ve zarafetinizin özellikle iş yaşamınızda ilgi çekeceği bir gündesiniz.
Stilinizle konuşabilecek ve fark yaratabileceksiniz.

İKİZLER
Bugünlerde duygusal olarak sevilmeyi isteseniz de özgürlüğünüze ve rahatlığınıza da bir o kadar değer vererek kendinizi korumak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ
Sevdiklerinizin sizden ilgi bekleyeceği bir gün içerisinde olabilirsiniz. İlgi göstermeyi sevseniz de belli noktalarda kendinizi tam konforlu hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN
Bu aralar sevilmeyi gerçekten istediğiniz bugünlerde vereceğiniz gerçek sevginin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Dengeyi kibarca bulabilirsiniz.

BAŞAK
Çevrenizden alacağınız motivasyon sizi güçlü bir hale getirebilir.
Zaman içerisinde düzeninizi oturtabilir ve istediğiniz herhangi bir konuda başarıya ulaşabilirsiniz.

TERAZİ
Kimseyi kırmak istemeseniz de zorlayıcı kararlar almanız gereken bir dönemden geçebilirsiniz.
Sosyalliğinizi dengeleyebilir, arkadaşlık ilişkilerinde daha seçici olabilirsiniz.

AKREP
Başarabildiklerinizi görmek sizi daha da ilerlemeye teşvik ederken hobilerle de ilgilenmek gelişiminize katkı sağlayabilir. Sonunda kazanan siz olursunuz.

YAY
Bugünlerde attığınız adımların uzun vadede size sağladığı katkıları görebileceksiniz bu yüzden bugün yapacağınız bazı planlamalar oldukça önemli.

OĞLAK
Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız işinizde saygı görmenize vesile olabilir. Başlattığınız işlerinizi başarıyla tamamladığınızı görmek sizi yeni hedeflere götürebilir.

KOVA
İstek ve arzularınıza giden yolda stratejik davranabilirsiniz. Zamanlama konusunda başarılı olabileceğiniz, istediğiniz her işe rahatlıkla yetebileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK
Aşk hayatınızda cesur adımlar attığınız taktirde çok iyi hissedebilirsiniz.
Atacağınız adımlar ve göstereceğiniz özverilerin boşa olmadığını görmek sizi epey rahatlatabilir.

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