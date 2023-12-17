Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kariyer planlaması düşünüyorsanız rekabetin olduğunu unutmamalısınız göreceğiniz değer sizi rahatlatmamalı ve daha çok çalışmayı göze alarak ilerlemelisiniz.

BOĞA

Bugünlerde nezaket ve zarafetinizin özellikle iş yaşamınızda ilgi çekeceği bir gündesiniz.

Stilinizle konuşabilecek ve fark yaratabileceksiniz.

İKİZLER

Bugünlerde duygusal olarak sevilmeyi isteseniz de özgürlüğünüze ve rahatlığınıza da bir o kadar değer vererek kendinizi korumak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Sevdiklerinizin sizden ilgi bekleyeceği bir gün içerisinde olabilirsiniz. İlgi göstermeyi sevseniz de belli noktalarda kendinizi tam konforlu hissetmeyebilirsiniz.

ASLAN

Bu aralar sevilmeyi gerçekten istediğiniz bugünlerde vereceğiniz gerçek sevginin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Dengeyi kibarca bulabilirsiniz.

BAŞAK

Çevrenizden alacağınız motivasyon sizi güçlü bir hale getirebilir.

Zaman içerisinde düzeninizi oturtabilir ve istediğiniz herhangi bir konuda başarıya ulaşabilirsiniz.

TERAZİ

Kimseyi kırmak istemeseniz de zorlayıcı kararlar almanız gereken bir dönemden geçebilirsiniz.

Sosyalliğinizi dengeleyebilir, arkadaşlık ilişkilerinde daha seçici olabilirsiniz.

AKREP

Başarabildiklerinizi görmek sizi daha da ilerlemeye teşvik ederken hobilerle de ilgilenmek gelişiminize katkı sağlayabilir. Sonunda kazanan siz olursunuz.

YAY

Bugünlerde attığınız adımların uzun vadede size sağladığı katkıları görebileceksiniz bu yüzden bugün yapacağınız bazı planlamalar oldukça önemli.

OĞLAK

Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız işinizde saygı görmenize vesile olabilir. Başlattığınız işlerinizi başarıyla tamamladığınızı görmek sizi yeni hedeflere götürebilir.

KOVA

İstek ve arzularınıza giden yolda stratejik davranabilirsiniz. Zamanlama konusunda başarılı olabileceğiniz, istediğiniz her işe rahatlıkla yetebileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK

Aşk hayatınızda cesur adımlar attığınız taktirde çok iyi hissedebilirsiniz.

Atacağınız adımlar ve göstereceğiniz özverilerin boşa olmadığını görmek sizi epey rahatlatabilir.