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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
16 Aralık 2023, Cumartesi

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16 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
İşinizde titizlikle ilerlerken diplomasi ve nezaketi de koruyabilmeniz beraberinde sizi iş hayatınızın vazgeçilmezi haline getirebilir, fazlaca mağrur olmamaya çalışın.

BOĞA
Aşk hayatınızda sevildiğinizi hissedeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda karizmanız ön plana çıkabilir ve beklediğinizden de büyük bir olumlu intiba bırakabilirsiniz.

İKİZLER
Kendinizi ve etrafınızdakileri eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.

YENGEÇ
Bugünlerde özellikle işinizle alakalı atacağınız adımlar oldukça köklü olabilir.
Aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

ASLAN
Enerjiniz başarı ile yükseldiği taktirde güzel fırsatları da kendinize çekebilirsiniz.
Bugünlerde yetinememe problemi baş gösterebilir ancak bu süreç geçici olabilir.

BAŞAK
Çevrenizle sosyalleşmeniz partnerinizin kıskançlığına sebep olabilir, yalnız olan Başak'lar yeni partner adayları ile tanışabileceği ortamlarda bulunabilirler.

TERAZİ
Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz.
Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir.

AKREP
Aşk konularında sakin kalmalı ve mantığınızla hareket ettiğinize emin olmalısınız. Dostlarınızın da desteğini alarak rahatlayabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Kariyerinizle alakalı atacağınız önemli adımları ve alacağınız kararları iyi hesaplamalısınız.
Üretmekle alakalı işler yapıyorsanız doğru ellerde olduğundan emin olmalısınız.

OĞLAK
Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirirken iyice düşünmeniz gerekmekte. İş fırsatlarının gerçekçiliğini sorgulayabilir ve kendinize ait bir planlama oluşturabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde aşk alanında partnerinizle sert tartışmalara girmekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. İletişim kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

BALIK
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alanlarla alakalı çalışmak için uygun bir gündesiniz. Düşünce biçiminizi olumlu tutmalı ve her şeyin iyi tarafını görmelisiniz.

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