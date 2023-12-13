Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bir şeyleri elde etmiş olsanız da istediğiniz noktaya gelemediğinizi düşünebilirsiniz.

Olumlu haberler alıyor olsanız da tatmin ve mutlu olmanızı engelleyebilir.

BOĞA

Küçük şeylerle de mutlu olmaya çalışın.

Küçük şeylerle mutlu olmak büyüklere de umutla bakmanıza ve keyfinizin tekrar yerine gelmesine vesile olur.



İKİZLER

Bu aralar doğru plan ve doğru zamanlama sizi başarıya götürecek. Bir şeylerin istediğiniz gibi ilerliyor olması beraberinde rahatlama hissi de getirebilir.



YENGEÇ

Mutluluğu yeniden hissedeceksiniz.

Emeklerinizin karşılığını aldığınızı hissedebileceksiniz.

Bu da sizde adalet güveni geliştirmenize vesile olabilir.



ASLAN

Bugünlerde zamanlama konusunda çok başarılı olduğunuz bir gündesiniz.

Enerjinizi doğru kanallara aktararak kendinize başarıyı çekebilirsiniz.



BAŞAK

Hedeflediğiniz gibi yaptığınız işten söz ettirebilirsiniz.

Kıskanılmamak için kendinizden fazla bahsetmemeli ve bazı özel konularınızı kendinize saklamalısınız.



TERAZİ

Bu aralar manevi yönünüzü oldukça yoğun bir şekilde ortaya çıkardığınız bir gündesiniz. Size iyi gelmeyenleri bırakmakta problem çekmeyeceksiniz.



AKREP

Son zamanlarda geçmişten gelen streslerinizin üzerinizden kalkması ve çözümün yakın olması ile beraber aradığınız özgürlüğe kavuşabileceksiniz.



YAY

Bugünlerde çok fazla düşünmekten baş ağrısı çekebilirsiniz.

İşinizde gösterdiğiniz üstün başarının gerisindeki yoğun çalışma sizi yorgunluğa teşvik edebilir.



OĞLAK

Bugünlerde işinizle sosyal hayatınızı dengeli bir hale getirmelisiniz.

Eğlenceye de vakit ayırmalı ve o anlarda sadece eğlenmeye çalışmalısınız.



KOVA

Bu aralar yeni bir hayata atılmanın size iyi geldiği ve yorulmak yerine bilakis daha da enerjik hissedeceğiniz bir enerjisel dönemdesiniz.



BALIK

Resmiyete bağlı konularda oldukça büyük rahatlama yaşayabilirsiniz. Kafanıza taktığınız her konuda çözümün size yakın olduğunu görebileceksiniz.



