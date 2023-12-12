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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
12 Aralık 2023, Salı

12 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk konusunda partnerinizle uyumunuzu derinden hissedeceğiniz.
Eğitim alanında oldukça verimli ve yetenekleri keşfetmek için uygun bir gün.

BOĞA
Bu aralar karşı cinse veya partnerinize karşı gösterdiğiniz hata sonradan pişman olmanıza neden olabilir. Yolculuklar için uygun bir dönemdesiniz.

İKİZLER
İlişkiyi yaşamaya çok hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kariyer ve iş bağlamında dikkatsizliklere karşı önlem almalı ve daha dikkatli olmayı tercih etmelisiniz.

YENGEÇ
Duygusal konularda verimli bir gün olacak.
Hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz. Ne istediğinizi bilmeniz gerçekleşme ihtimalini arttırıp süreci de rahatlatacaktır.

ASLAN
Alacağınız mesajların net olması sizi daha ileri gitmeye teşvik edebilir. Duygularınızı açmak istediğiniz ve doğru anın geldiğini hissettiğinizde cesurca adımlar atabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde iş ve kariyer fırsatlarını bilinçli olarak deneyimlemek isteyeceğiniz, yeniliklere açık ve enerjisi yüksek bir güne başlayabilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal açıdan fazla zorlanmış hissedebilirsiniz.
İnsanların beklentilerini karşılamak isterken kendinizden harcadığınızı fark etmeniz gereken bir gündesiniz.

AKREP
Komşularınız, akrabalarınız ya da arkadaşlarınızla geçireceğiniz sosyal süre hem kafanızı dağıtmanıza vesile olacak hem de kendinizi daha iyi hissedebileceksiniz.

YAY
Finansal problemlerinizin çözüme ulaştığını görerek olumlu bir hissiyata bürüneceksiniz. Ailevi problemleri çözmek için çaba göstermeniz gerekmekte.

OĞLAK
Son zamanlarda çözülemez gibi görünen bazı problemlerinizi olduğu gibi bırakmanın ve nefes alarak zaman kazanmanın daha iyi geldiğini göreceksiniz.

KOVA
Her durumda konuşmadan önce düşünün.
Size son derece makul görünen bir yorum, daha hassas yapıya sahip insanlar tarafından kolaylıkla yanlış yola sürüklenebilir.

BALIK
Duygusal konularda verimli adımlar atmanız berberinde sorumluluk da getirebilir ancak sorumluluk çok istediğiniz bir şey olmayabilir.

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