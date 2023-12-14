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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
14 Aralık 2023, Perşembe

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14 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde özellikle işinizle alakalı atacağınız adımlar oldukça köklü olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

BOĞA
İşinizde titizlikle ilerlerken diplomasi ve nezaketi de koruyabilmeniz beraberinde sizi iş hayatınızın vazgeçilmezi haline getirebilir, fazlaca mağrur olmamaya çalışın.

İKİZLER
Kendinizi eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda sevildiğinizi hissedeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda karizmanız ön plana çıkabilir ve beklediğinizden de büyük bir olumlu intiba bırakabilirsiniz.

ASLAN
Enerjiniz başarı ile yükseldiği taktirde güzel fırsatları da kendinize çekebilirsiniz.
Bugünlerde yetinememe problemi baş gösterebilir ancak bu süreç geçici olabilir.

BAŞAK
Bugünlerde iş arkadaşlarınızla sosyalleşmeniz partnerinizin kıskançlığına sebep olabilir, yalnız Başak'lar yeni partner adayları ile tanışabilirler.

TERAZİ
Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz.
Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir.

AKREP
Sıkıntılı durumlarda sakin kalmalı ve mantığınızla hareket ettiğinize emin olmalısınız. Dostlarınızın da desteğini alarak rahatlayabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Kariyerinizle alakalı atacağınız önemli adımları iyi hesaplamalısınız.
Özellikle de üretmekle alakalı işler yapıyorsanız doğru ellerde olduğundan emin olmalısınız.

OĞLAK
İş fırsatlarının gerçekçiliğini sorgulayabilir ve bir planlama oluşturabilirsiniz. Aşk alanında partnerinizle tartışmalara girmekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz.

KOVA
Bugünlerde karşınıza çıkacak yeni fırsatları değerlendirirken iyice düşünmeniz gerekmekte. iletişim kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

BALIK
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alanlarla alakalı çalışmak için uygun bir gündesiniz. Düşünce biçiminizi olumlu tutmalı ve iyi tarafını görmelisiniz.

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