Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz.
Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevreniz de yüksek enerjinizden istifade edebilirler.
BOĞA
Duygusal açıdan kendinizi daha iyisine ve daha güzeline, layık ya da hazır hissedebilirsiniz.
Hayatı algılayış biçiminiz olumlu olmakta.
İKİZLER
Bugünlerde kişisel bakımıza önem verebilir ve akşam saatlerinde kendinizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz. İkili ilişkilerde yöneten konumunda olabilirsiniz.
YENGEÇ
İletişim enerjilerinin aktive olduğu bugünlerde konuşurken konuşmanız ve hitabetiniz kadar ne dediğinizin de önemli olduğunu hep hatırlayın.
ASLAN
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz.
Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilirsiniz.
BAŞAK
Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmalısınız. Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.
TERAZİ
Keyifli zaman geçirerek kendinizi tanımaya, sevdiğiniz şeyleri anlamaya yönelebilirsiniz.
Işıltınız karşı cinsin ilgisini çekmenize vesile olabilir.
AKREP
Duygusal konularda karşınızdakine kendinizi ve iletişiminizi geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Sosyal ortamlarda ilgi çeken bir birey olabilirsiniz.
YAY
Bugünlerde partnerinize karşı anlayış göstermek, onu dinlemek ve anlamak bu süreçte kendi sınırlarınızı da keşfetmenize yardımcı olabilir.
OĞLAK
Duygusal olarak karşı taraftan da destek alan sizler bugünlerde daha rahat ve yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz.
Hayatta en çok netlik arayışı içerisinde olabilirsiniz.
KOVA
İnsanlarla kurduğunuz samimi iletişimler ilerleyen günlerde kendinizden emin olamadığınız şeyler söylemenize ya da sırlarınızı deşifre etmenize neden olabilir.
BALIK
Arzularınızı net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyebilirsiniz.
Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek dostlarınızla oluşabilecek problemleri önleyebilir.