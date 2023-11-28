SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 28 Kasım günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
28 Kasım 2023, Salı

HABERİ
SESLİ DİNLE

28 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz.
Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevreniz de yüksek enerjinizden istifade edebilirler.

BOĞA
Duygusal açıdan kendinizi daha iyisine ve daha güzeline, layık ya da hazır hissedebilirsiniz.
Hayatı algılayış biçiminiz olumlu olmakta.

İKİZLER
Bugünlerde kişisel bakımıza önem verebilir ve akşam saatlerinde kendinizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz. İkili ilişkilerde yöneten konumunda olabilirsiniz.

YENGEÇ
İletişim enerjilerinin aktive olduğu bugünlerde konuşurken konuşmanız ve hitabetiniz kadar ne dediğinizin de önemli olduğunu hep hatırlayın.

ASLAN
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz.
Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilirsiniz.

BAŞAK
Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmalısınız. Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.

TERAZİ
Keyifli zaman geçirerek kendinizi tanımaya, sevdiğiniz şeyleri anlamaya yönelebilirsiniz.
Işıltınız karşı cinsin ilgisini çekmenize vesile olabilir.

AKREP
Duygusal konularda karşınızdakine kendinizi ve iletişiminizi geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Sosyal ortamlarda ilgi çeken bir birey olabilirsiniz.

YAY
Bugünlerde partnerinize karşı anlayış göstermek, onu dinlemek ve anlamak bu süreçte kendi sınırlarınızı da keşfetmenize yardımcı olabilir.

OĞLAK
Duygusal olarak karşı taraftan da destek alan sizler bugünlerde daha rahat ve yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz.
Hayatta en çok netlik arayışı içerisinde olabilirsiniz.

KOVA
İnsanlarla kurduğunuz samimi iletişimler ilerleyen günlerde kendinizden emin olamadığınız şeyler söylemenize ya da sırlarınızı deşifre etmenize neden olabilir.

BALIK
Arzularınızı net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyebilirsiniz.
Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek dostlarınızla oluşabilecek problemleri önleyebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
27 Kasım günlük burç yorumları 27 Kasım 2023, Pazartesi 26 Kasım günlük burç yorumları 26 Kasım 2023, Pazar 25 Kasım günlük burç yorumları 25 Kasım 2023, Cumartesi 24 Kasım günlük burç yorumları 24 Kasım 2023, Cuma
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TikTok’ta para kazanmak için canlı yayın açıp derin göğüs dekoltesi veren ’’Laz Kızı’’ kullanıcı adlı kadın gözaltında
Göğüs dekoltesi verip para kazanan kadın gözaltında
T.C. ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE Resmi İlandır
T.C. ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe paylaşımı Yavru Kurt Kurt Efe sapsarı saçlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
"Yavru Kurt"
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA