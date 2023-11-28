Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz.

Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevreniz de yüksek enerjinizden istifade edebilirler.

BOĞA

Duygusal açıdan kendinizi daha iyisine ve daha güzeline, layık ya da hazır hissedebilirsiniz.

Hayatı algılayış biçiminiz olumlu olmakta.

İKİZLER

Bugünlerde kişisel bakımıza önem verebilir ve akşam saatlerinde kendinizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz. İkili ilişkilerde yöneten konumunda olabilirsiniz.

YENGEÇ

İletişim enerjilerinin aktive olduğu bugünlerde konuşurken konuşmanız ve hitabetiniz kadar ne dediğinizin de önemli olduğunu hep hatırlayın.

ASLAN

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz.

Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilirsiniz.

BAŞAK

Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmalısınız. Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.

TERAZİ

Keyifli zaman geçirerek kendinizi tanımaya, sevdiğiniz şeyleri anlamaya yönelebilirsiniz.

Işıltınız karşı cinsin ilgisini çekmenize vesile olabilir.

AKREP

Duygusal konularda karşınızdakine kendinizi ve iletişiminizi geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Sosyal ortamlarda ilgi çeken bir birey olabilirsiniz.

YAY

Bugünlerde partnerinize karşı anlayış göstermek, onu dinlemek ve anlamak bu süreçte kendi sınırlarınızı da keşfetmenize yardımcı olabilir.

OĞLAK

Duygusal olarak karşı taraftan da destek alan sizler bugünlerde daha rahat ve yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz.

Hayatta en çok netlik arayışı içerisinde olabilirsiniz.

KOVA

İnsanlarla kurduğunuz samimi iletişimler ilerleyen günlerde kendinizden emin olamadığınız şeyler söylemenize ya da sırlarınızı deşifre etmenize neden olabilir.

BALIK

Arzularınızı net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyebilirsiniz.

Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek dostlarınızla oluşabilecek problemleri önleyebilir.