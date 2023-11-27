Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi beğenmek ve beğenilme algınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

BOĞA

Bu aralar kendiniz için yapacağınız iyilik veya kişisel gelişimden kendinizi mahrum bırakmamalı ve olumlu özelliklerinizi yüceltebilmelisiniz.

İKİZLER

Aşk konularında kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.

Özellikle eski sevgilinizin dönüşü, bir konuda kendini iyi hissetmek için uygun bir dönem.

YENGEÇ

Yalnız olan Yengeç'ler kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin.

Hayatınızın kararla alakalı temellerini atmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

ASLAN

Bugünlerde duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı ve daha affedici hissedebilirsiniz. Bu haliniz de çevrenizde olumlu hissiyat uyandırabilir.

BAŞAK

Aşk hayatınızdaki gözle görülür iyileşme sizde umut hissi yaratabilir. Gününüzün bir kısmını işinizle tam ve odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde aşk ilişkilerinizdeki umudu işinize de yansıtarak daha verimli bir hayata geçiş yapmak için gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

Zaman lehinize.

AKREP

Akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi oldukça genişletiyorsunuz.

YAY

Özel hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile beraber daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

İşinizde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir.

OĞLAK

Bugünlerde hem iş hem özel hayatınızda empati yeteneğinizin artması ile beraber insanlarda daha çok aynı ortamda bulunabilirsiniz. Çevrenizin büyüdüğünü göreceksiniz.

KOVA

Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz.

BALIK

İkili ilişkilerde problemleri çözmek ve partnerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz bu da iş ya da herhangi bir konudaki disiplininizi olumsuz yönde etkileyebilir.