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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
29 Kasım 2023, Çarşamba

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29 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Aileniz, arkadaşlarınız, partneriniz ya da diğer tüm sevdiklerinizle geçirdiğiniz aktif zamandan daha çok keyif alabilir ve bu durumları çoğaltabilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde arkadaşlarınızla ve sosyal ilişkiler kurduğunuz kişilerle daha verimli bir iletişim kurmak için bilinçli ve çok çaba göstereceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER
Bugünlerde dostlarınızla ve ailenizle geçirdiğiniz zamandan büyük keyif alabilirsiniz.
İdealleriniz ve hedeflerinizden ziyade manevi yönleriniz ortaya çıkabilir.

YENGEÇ
Sosyal ortamlarda sevilecek ve sayılacaksınız.
Arkadaşlarınız sizden akıl almak isteyebilirler bu süreçte onlara bilgi ve tecrübeleriniz ile destek olmaya çalışabilirsiniz.

ASLAN
Kendinizi ve duygularınızı ifade etmek istemeyeceğiniz ve net olamadığınız bir gündesiniz. Bu süreçte esas olan, sonrasında pişman olacağınız bir şey yapmamak.

BAŞAK
Duygusal açıdan kendinizi bir özgüvensizlik hali içerisinde bulabilirsiniz.
Yeterince iyi olmayı beklemeden yapmak istediklerinizi yapmaya çalışmalısınız.

TERAZİ
Akşam saatlerinde yine ailenize ya da arkadaşlarınıza ayırdığınız zaman için efor sarf etmeniz gerekebilir ancak bu size sadecek keyif verebilir.

AKREP
Karmaşık sinyaller gönderiyor olmanız en çok partnerinizi etkileyebilir, ilişkiden ya da ondan emin olmadığınızı düşünebilir. Bir süre beklemenizde fayda var.

YAY
Bugünlerde çok bilinenin aksine sizi duygularınızın yönetmesi hali yeterince iyi değilim hissiyatı sizi yapmak istediklerinizden alıkoyabilir.

OĞLAK
Maddi konularda kendinizi yetersiz ya da güvensiz hissedebilirsiniz.
İkili ilişkilerde yaptığınız yatırımın tam olarak karşılığını alamamak sizi tedirgin edebilir.

KOVA
Kendinizi oldukça aktif ve enerjik hissedebilirsiniz.
Gün içerisinde enerjiniz işlerinizin tamamına yetebilir ve etrafınızdaki kişiler de sizi şaşırarak seyredebilirler.

BALIK
Partnerinizle olan ilişkinize önem vermeli ve günü daha anlayışlı geçirebilmelisiniz.
Arkadaş ilişkilerinizde espri, sohbet ve keyif ön planda olacak.

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