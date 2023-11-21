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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
21 Kasım 2023, Salı

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21 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz.
Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.

BOĞA
Bugünlerde maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz. Sağlık konusunda bir sıkıntınız yok.

İKİZLER
Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.
Bir süre böyle gitmek sizin için sağlıklı olsa da iş toplumuna uyum sağlamanız gerekebilir.

YENGEÇ
Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki bekleme süreci sizi endişelenmeye sevk edebilir. Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler hayatınıza gelecektir.

ASLAN
Bu aralar ilişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.

BAŞAK
Merak ettiğiniz her konuda istediğiniz bilgi elinize kolayca gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bilginin güvenine sığındığınız bir evrede olabilirsiniz.

TERAZİ
Kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz.
Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz.

AKREP
Bugünlerde duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir.
Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.

YAY
Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz.
Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK
Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz. Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Bu da huzurunuzu arttırabilir.
İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.

BALIK
Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.
Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.

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